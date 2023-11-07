網上熱話｜港人湧山姆超市掃貨 深圳女震驚：世道變了，香港超市不好逛嗎？

自內地及香港2月恢復全面通關後，加上人民幣匯價下降，北上消費成為不少港人周末及長假期的活動，可謂「風水輪流轉」。其中大型倉儲式超市山姆更成為港人熱點，消費便宜之外直通巴還提供口岸點對點接送路線，亦有港媽組團「一周一行」掃貨，直言「蔬菜比在香港更新鮮便宜」。

一位深圳女生目擊到深圳山姆超市大半顧客竟來自香港，令她極度震驚：「不知道的還以為自己去了香港，這世道真是變了！難道香港超巿不好逛嗎？」，形容與過往內地人到香港搶購的情況完全相反。有不少內地網民和應「香港超市沒這麼多東西賣」、「不難理解，香港寸土寸金，沒有大型倉儲式超市」、「他們都拖行李箱，如是曾經在香港街頭的我們。」