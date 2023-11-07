網上熱話｜港人湧山姆超市掃貨 深圳女震驚：世道變了，香港超市不好逛嗎？

自內地及香港2月恢復全面通關後，加上人民幣匯價下降，北上消費成為不少港人周末及長假期的活動，可謂「風水輪流轉」。其中大型倉儲式超市山姆更成為港人熱點，消費便宜之外直通巴還提供口岸點對點接送路線，亦有港媽組團「一周一行」掃貨，直言「蔬菜比在香港更新鮮便宜」。
一位深圳女生目擊到深圳山姆超市大半顧客竟來自香港，令她極度震驚：「不知道的還以為自己去了香港，這世道真是變了！難道香港超巿不好逛嗎？」，形容與過往內地人到香港搶購的情況完全相反。有不少內地網民和應「香港超市沒這麼多東西賣」、「不難理解，香港寸土寸金，沒有大型倉儲式超市」、「他們都拖行李箱，如是曾經在香港街頭的我們。」
近期不少本港網民於有關深圳吃喝玩樂交流的facebook群組，分享於山姆超市爆買的照片，及提供消費心得，認為東西比想像中抵買划算之餘，消費體驗亦不俗。另一方面，小紅書亦有不少內地網民驚嘆山姆超市被港人攻佔，一名深圳女網民在現場目擊時感震驚：「好久沒見山姆這麼多人了，香港人佔了大半，不知道的還以為自己去了香港，這世道真是變了！難道香港超巿不好逛嗎？」
港媽組團掃貨 「蔬菜比在香港更新鮮便宜」
小紅書亦有港媽分享組掃貨團行程更表示，蔬菜比在香港買新鮮及便宜很多：「媽媽送完小孩後，大家相約一個星期北上採購一次，蔬菜和早餐是我們的最愛，太大份的我們也會一起分享，這樣回香港可以少買很多食物！而且很多供港蔬菜真的比在香港買新鮮很多便宜很多。」