網上熱話｜港女三派彩福邨 一原因稱如中「超級特大獎」　

不少孝順子女長大後組織家庭，仍希望能住在父母附近，方便互相照應。近日有港女表示自己輪候公屋多時，最近收到三派結果，獲派牛頭角彩福邨彩喜樓，形容是「超級特大獎」，原因是「同媽咪同邨同棟」，獲網民恭喜「同邨已經好好彩，仲要同一棟」。

樓主上月尾於facebook群組「公屋討論區」發帖稱「今日收到三派，超級特大獎」，可見房委會發出的配房通知信中，獲派牛頭角彩福邨彩喜樓，月租4,000元，樓主難掩喜悅披露「同媽咪同邨同棟」，同時祝願其他公屋申請者「各位早日收到心水靚屋靚景」，她又指是4人單位申請，「17年11尾交表的，剛好八年了」、「今年五月一派東涌37，轉市區，七月二派彩雲3（事故），八月再派秀茂坪5」，及有向房委會說明需照顧老人家「我係直接帶齊文件，上樂富說明拒絕理由，之後佢比表我填，填完+證明文件，放入大堂收文件的箱。」、「前兩次拒絕，都有上樂富填表，但佢都係覆我，不可能指定要邊就邊，是電腦隨機的..之後已經灰左，諗住第三次了，只要不是事故，派邊都是肯定要了...結果就係，感謝感恩所有。」

網民恭喜「好過中六合彩二獎」

許多網民在帖文留言恭喜，「同邨已經好開心，重要同一棟」、「咁好彩，可以多照顧媽媽」、「同邨已經好好彩，仲要同一棟，恭喜晒」、「近家人有照應真是很重要」、「可以其中一邊煮好飯，叫埋對方過嚟一齊食」，「好過中六合彩二獎」、更有同座街坊稱「彩虹半山區，新年可以睇到煙花」。

房屋局局長何永賢今年曾表示，房委會已於2023年9月優化編配機制，在編配公屋單位時，除了申請者所選擇的區域，亦加入申請者現時的居住地區為考慮因素。在優化編配機制下，處理個別申請時，如有關區域可供應的公屋資源許可下，電腦系統會為申請者盡量編配接近現時居所的公屋單位，以提升申請者盡快接受獲編配較鄰近現時居住地區的公屋單位的機會。編配機制經優化後，公屋申請者獲編配鄰近居住地區的比率上升約一成，而申請者接受獲編配公屋的比率亦相應提升了5%。