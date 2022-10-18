網上熱話｜港女交友App遇極品「照騙男」　超自信：唔信你冇喺夢入面想起我

上交友App最怕遇到「照騙」。最近有一名港女在IG上投稿，指自己有一天突然心血來潮想去沙灘，但周遭朋友卻沒空，於是膽粗粗向一名素未謀面的交友App網友提出邀約，對方亦欣然答應。

她指，當時抵達銅鑼灣地鐵站時，因為找不到對方，一度懷疑對方爽約放飛機，於是打電話問他在哪裡，卻驚覺原來當時人一直站在自己身邊。因對方外貌與交友App中完全不符，令她呆立當場，定神過後才拿出手機詢問「乜呢個係你嚟㗎咩？」豈料對方竟理直氣壯回答：「係呀，行啦我哋。」

照騙男：我就唔信你冇喺夢入面想起我

港女直言，沙灘肯定不會跟對方一起去，但一場來到不如二人快快手「食個麥當勞算數」。當中「照騙男」主動提出請她吃一個20元的特價餐，港女稱他的態度就如請了她食「四季Buffet咁」，更謂「把L火，真係想請埋佢食」。途中，港女要求對方幫忙到櫃檯拿麥樂雞醬，惟「照騙男」直接拒絕，更回應指：「男人唔應該乜嘢都幫女人做晒，咁樣d女人唔會鐘(鍾)意佢」。

由於事件太經典，於是港女提出合照紀念，「照騙男」也欣然答應。港女指，過了一段時間後，再在交友App上重遇他，並問他為何仍在用同一張假相。對方竟給出「我就唔信你冇喺夢入面想起我」的回應，令港女直言「咁就梗係有啦，呢單嘢簡直就係人生中嘅惡夢，我一世都會記得㗎」。最後更貼出了「照騙男」在App中使用的假相，以及在麥當勞所拍下的真相作對比。

「照騙男」超自信對話，笑翻一眾網民。不少網民大讚女事主心地好，明知對方欺騙自己，都與對方吃麥當勞；亦有網民笑指，只得張國榮可以有資格講出「我就唔信你無喺夢入邊想起我」的台詞。