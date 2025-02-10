網上熱話｜港女全身麻醉手術後出院搭港鐵　坐關愛座被老婦斥「不知羞恥」

關愛座又變「批鬥座」，一名港女近日指完成全身麻醉手術後一日，乘搭港鐵回家時坐在優先座休息，豈料一位老婦竟當面要求她起身讓位，雖然事主拒絕後解釋身體不適，惟被對方責罵不符關愛座資格，怒批「不知羞恥」，引發網民再一次熱議關愛座既然爭議不斷，存在是否有「必要」。 該名港女近日於社交平台Threads發帖，稱事發前一日剛在醫院做完全身麻醉手術，翌日出院乘搭港鐵回家時，因身體仍未恢復，便坐在優先座看手機休息，豈料一名老婦向她走來，以手敲其手機稱「你知唔知而到關愛座位嚟？係俾阿婆坐，你仲唔起身？」。

辱罵「又無拎拐杖！咁大個女都唔識羞恥」 事主耐心解釋稱身體不適，惟老婦質問「你個樣邊似唔舒服？唔舒服仲玩電話？你望下個板，邊到有講唔舒服可以坐？淨係寫老人家、大肚，大肚你就唔似㗎啦」；影片可見，老婦上下打量事主後，辱罵「又無拎拐杖！咁大個女都唔識羞恥」，事主不願與對方繼續爭辯，便選擇沉默。 事後，她將此事發布至社交平台，並表示如若老婦家人見到該條帖文，希望可以教育她尊重別人，「鬧人前諗一諗，唔好咁自我中心，間中諗下人地處境」，並質問「係咪以後坐車，坐關愛座，大家都要貼自己病症出嚟先唔會被批鬥？」同時樓主認為「就當我冇做手術，我返完通宵更，好攰嘅話我都認為自己有資格坐任何一個位」。

網民撐非長者專屬 「好多人用命令語氣叫人起身」 此事引起網民熱議，認為涉事老婦過於偏激，「坐關愛座要申請？只有長者先可以坐？」、「我都見過無數次有老人用命令的語氣叫人起身俾個位佢哋，話呢啲位淨係俾佢哋坐」、「太偏激咗少少，遇到很多老人家不接受讓座，佢哋都知道關愛坐係留俾有需要嘅人」、「有時老人家真係恃老賣老架」、「佢憑乜嘢去教育同批判人？」、「好多人都喜歡未審先判」、「其實關唔關愛座覺得果個人有需要都會讓。阿姐佢咁有中氣，一定唔讓佢」。有人表示「『優先座』唔係一定要俾佢坐，我冇大肚、冇傷殘、未老、不是小孩，但我病我攰，點解唔坐得？」 還有網民亦遇到過類似情況，「我試過骨折打晒石膏坐唔係關愛座都俾啲人鬧，話我咁後生就讓個位俾人坐」、「我攞住拐杖都冇人讓」、「我係試過坐普通位，俾個老人家指住我叫我起身讓位俾佢」、「我都試過做完手術坐關愛座。我直接拉起個傷口，話比個亞婆知我做完手術。她立刻無聲出」，亦有人指既然關愛座又變批鬥座，倒不如直接取消。