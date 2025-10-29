網上熱話｜港女北上住酒店 放枱飲品疑被執房員「加料」：成件事好恐怖

港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她最後因為太飽，「飲咗幾啖就冇飲，之後就出咗門口」，該杯飲品則未有蓋上杯蓋，留在酒店房內。

及後，女事主返回酒店，發現飲品杯蓋被重新蓋上，估計是執房員幫忙幫合上杯蓋；但當她打開飲品，發現在杯蓋內有一條毛髮：「成條Ｘ毛係杯蓋入面」，她幽默地指，「我自己做咗laser（脫毛）」，肯定該毛髮不屬於她，懷疑被執房人員「加料」，遂於社交平台圖文並茂公開事件，並提醒「一個女仔住酒店真係(要)小心啲」。