網上熱話｜港女嫌電競椅唔襯新屋 割爛未婚夫dream chair 男方嬲爆退婚

網上討論區每見到感情問題，都會被建議一律分手，想不到有新巴打於網上facebook群組發文，指自己與未婚妻合資買樓，自己唯一想買張電競椅，先斬後奏後翌日看到愛椅被鎅破，事後樓主非常心寒，決定提出退婚，更揚言「希望搵到個識得尊重人嘅好女仔」。 是咁的，早前一名網民於facebook群組發文，指自己與未婚妻合資買樓，因遷就對方喜歡日系木調的風格，屋內裝修基本上都以其喜好為主，唯樓主唯一希望買張電競椅，本身已知道事前講一定唔批，先斬後奏搏一搏。

Dream chair和女友，大家又會點選擇？（網上示意圖）

未來外父加多句 樓主決心 退婚 想不到女方見到電競椅後直接黑面，更拿鎖匙扔到樓主身上逼他退貨，批評樓主沒有尊重其意見，「話唔襯佢間屋，問我做呢件事之前有無諗過佢唔鍾意」。樓主沒有退讓，並指在裝修新居前，未婚妻也沒有問過他的看法，「我都只係買一件，係一件自己心水家俬啫，所以當下我堅持唔跪」。 第二日樓主起身便發現愛椅遭割爛，未婚妻更冷冷地表示：「而家解決咗啦，你攞張櫈落去掉，下次唔好嘥錢亂買嘢」，樓主當下非常心寒，有如突然看清楚對方的本性，一怒之下離開新居。事後女方的父母勸樓主不要意氣用事，樓主則指自己經過深思熟慮後退婚，並要求賠償電競椅，女方父親聽後則發難斥「全世界都知你哋結婚，為咁少事就話退婚，仲話要賠張爛鬼櫈？我個女肯嫁畀你，你執到啦！死廢青！」。