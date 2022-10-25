網上熱話｜港女嫌電競椅唔襯新屋 割爛未婚夫dream chair 男方嬲爆退婚

網上討論區每見到感情問題，都會被建議一律分手，想不到有新巴打於網上facebook群組發文，指自己與未婚妻合資買樓，自己唯一想買張電競椅，先斬後奏後翌日看到愛椅被鎅破，事後樓主非常心寒，決定提出退婚，更揚言「希望搵到個識得尊重人嘅好女仔」。
是咁的，早前一名網民於facebook群組發文，指自己與未婚妻合資買樓，因遷就對方喜歡日系木調的風格，屋內裝修基本上都以其喜好為主，唯樓主唯一希望買張電競椅，本身已知道事前講一定唔批，先斬後奏搏一搏。
未來外父加多句 樓主決心退婚
想不到女方見到電競椅後直接黑面，更拿鎖匙扔到樓主身上逼他退貨，批評樓主沒有尊重其意見，「話唔襯佢間屋，問我做呢件事之前有無諗過佢唔鍾意」。樓主沒有退讓，並指在裝修新居前，未婚妻也沒有問過他的看法，「我都只係買一件，係一件自己心水家俬啫，所以當下我堅持唔跪」。
第二日樓主起身便發現愛椅遭割爛，未婚妻更冷冷地表示：「而家解決咗啦，你攞張櫈落去掉，下次唔好嘥錢亂買嘢」，樓主當下非常心寒，有如突然看清楚對方的本性，一怒之下離開新居。事後女方的父母勸樓主不要意氣用事，樓主則指自己經過深思熟慮後退婚，並要求賠償電競椅，女方父親聽後則發難斥「全世界都知你哋結婚，為咁少事就話退婚，仲話要賠張爛鬼櫈？我個女肯嫁畀你，你執到啦！死廢青！」。
文尾樓主更指自己會找律師處理賣樓和賠償等事，而女方原本想挽回感情，但現已轉為每日追魂call和發千字文大罵，還威脅要將樓主的個人資料放上社交平台。不過樓主表示一於少理，退婚後還要忙賣樓、退酒席和婚攝等，雖然這些瑣碎事非常擾人，「但我覺得係同佢拍拖六年嚟最輕鬆嘅日子，鍾意打幾耐機都得」，又下載了交友軟件擴大生活圈子，只希望找到懂得尊重別人的好對象。
被割爛電競椅價值3680元
記者於網上查看，樓主所買的電競椅為價值是3,680元的Maserati Mad-X，網站介紹指是Maserati 首款電競椅，未用過便被割爛認真肉赤。不少網民於留言都力撐樓主做得好，更指「俾我就割爛佢一個包包當打和」，亦有不少人曬命貼出男主人「書房」豪裝，寄語樓主下次搵個更合適的女朋友。