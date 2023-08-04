網上熱話｜港女快餐店吃早餐不滿職員網上公審　圍爐不成反被網民取笑

正所謂一日之計在於晨，不少人認為吃一餐豐富早餐開啟新一日非常重要。近日一名港女在快餐店與家人打算享用一頓美味早餐之際，卻因為不滿職員服務，而將事件發到網上「公審」一番，不過圍爐不成，卻反被網民取笑，事件亦在網上惹起熱議。
港女快餐店吃早餐不滿職員網上公審
一位港女在「香港茶餐廳及美食關注組」上發文，不滿吃早餐時快餐店職員的服務，寫道「找亮點⋯⋯仲要一句唔好意思都冇」。她亦貼出一張照片，可見早餐為一份雙蛋、一根香腸、一個牛角包，一碗公仔麵及一杯熱茶。
而仔細查看，方能見盛載的膠碟中央位置出現一道長裂痕，相信亦為該名港女所指的亮點。
圍爐不成反被網民取笑
港女欲將事件放網上獲網民同情，但網民似乎不太賣帳，部分網民認為只屬小事，不應小事化大，「其實好小事，何必要勞氣呢？」、「原來隻碟爛左，叫佢換過咪算囉，攞番位打完卡公審完，之後會出去換番定照食？定去搵食環？閣下想點？」、「都應該係成年人吧，你攞餐時當你睇唔倒，事後發現都有權攞番去更换就解決問題喇」、「咪叫人換囉，食個快餐店早餐咋，洗唔洗咁大壓力呀，又影相又上網圍爐」、「爛咗隻碟咪叫人換過份囉，咁都要放上嚟取暖，￼好大件事咩！」
網民反諷搞早餐「P圖」賽
此外，又有部分網民留言反諷，更為該位港女的早餐進行「P圖」大賽。部分網民留言：「我剛才睇產品好耐，睇唔明，後來睇回覆先明白隻碟裂為2半。」、「隻碟幫你修補好…再送多2條腸仔俾你…請慢用」、「唔好意思，我唔換比你」、「其實亮點係煎雙蛋，一生一熟，好高超」、「你整爛￼人地隻碟，仲好意思」、「有冇話你整爛叫你賠錢？」、「當自己去左酒店食早餐？使唔使叫大廚出嚟?」、「唔知以為係隻蛋太熟」。