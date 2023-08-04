網上熱話｜港女快餐店吃早餐不滿職員網上公審 圍爐不成反被網民取笑

正所謂一日之計在於晨，不少人認為吃一餐豐富早餐開啟新一日非常重要。近日一名港女在快餐店與家人打算享用一頓美味早餐之際，卻因為不滿職員服務，而將事件發到網上「公審」一番，不過圍爐不成，卻反被網民取笑，事件亦在網上惹起熱議。

港女快餐店吃早餐不滿職員網上公審

一位港女在「香港茶餐廳及美食關注組」上發文，不滿吃早餐時快餐店職員的服務，寫道「找亮點⋯⋯仲要一句唔好意思都冇」。她亦貼出一張照片，可見早餐為一份雙蛋、一根香腸、一個牛角包，一碗公仔麵及一杯熱茶。 而仔細查看，方能見盛載的膠碟中央位置出現一道長裂痕，相信亦為該名港女所指的亮點。