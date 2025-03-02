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本地
2025-03-02 17:24:02

網上熱話｜港女感謝國泰拆櫈助尋回SIM卡　網民籲勿降落前換卡：阻人收工

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有旅客稱在國泰航空客機上遺失SIM卡，最終由職員拆櫈協助尋回。(資料圖片／林俊源攝)

有旅客稱在國泰航空客機上遺失SIM卡，最終由職員拆櫈協助尋回。(資料圖片／林俊源攝)

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本地電訊商雖然有提供外地漫遊服務，但不少市民外遊時都習慣使用當地電話卡。一名本港女子日前從香港搭飛機往台灣，打算在航機準備降落前更換當地SIM卡，詎料甫打開電話的卡槽，原本的香港SIM卡就突然飛出並跌在兩張座椅中間，落機前遍尋亦無果。她事後發帖感謝國泰航空的團隊，協助拆除座椅尋回該張SIM卡，「唔係佢哋咁helpful(願意幫忙)都搵唔返張sim。」

▼網民留言回應▼

有旅客稱在國泰航空客機上遺失SIM卡，最終由職員拆櫈協助尋回；圖非涉事客機。(資料圖片) 不少市民外遊時都習慣使用當地電話卡。(資料圖片) 有網民在社交網站分享在客機遺失SIM卡一事，感謝國泰航空職員協助拆櫈尋回。(Threads截圖) 有旅客分享在飛機SIM卡失而復得一事，其他網民留言回應。(Threads截圖) 有旅客分享在飛機SIM卡失而復得一事，其他網民留言回應。(Threads截圖) 有旅客分享在飛機SIM卡失而復得一事，其他網民留言回應。(Threads截圖) 有旅客分享在飛機SIM卡失而復得一事，其他網民留言回應。(Threads截圖) 有旅客分享在飛機SIM卡失而復得一事，其他網民留言回應。(Threads截圖)

有網民建議事主正式電郵國泰航空表揚，「佢哋係會加分的，亦都多謝你」、「麻煩send email去表揚」，但亦有人呼籲乘客不應在航機上換SIM卡，「空中服務員見得最多就係你呢的(啲)情況，亦都係最討厭嘅情況之一」、「一係中途食完飯換，唔好就嚟land(降落)先搞」，有留言就受帖文警惕，「多謝提醒，下次換SIM卡真係要小心噂，冇諗過有機會搞成咁。」

另外，不少留言都批評事主行為「阻人收工」，「讀完第一反應真係覺得好阻住人收工」、「會阻住啲crew(機組人員)收工，飛機又遲cleaning(清潔)，下班機delay(延誤)左(咗)又比人鬧」、「唔搵又比你投訴，搵又比你阻住佢哋turn(回程)。」翻查Flightrader24網站，涉事航班CX466在事發當日抵達台灣桃園國際機場後，回程航班CX461未有受事件影響而延誤。

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