網上熱話｜港女指中環坐的士回天水圍僅130元　網民笑言：去大圍都唔得

的士司機濫收車資的問題，近日成為話題，尤其是對於遊客的「劏客」行為。不過昨日（7日）《無綫新聞》訪問了一位女子，她指平常坐的士從中環去天水圍只需要130至140元，引起了網民的話題。有網民直言這並不可能，更有指「去大圍都唔得啦」。而根據本報以Google Map計算，從中環至天水圍至少有38.1公里，按運輸署的基本計算車資已經需要280元左右，還未包括隧道費。

日前，有前世界小姐在香港展示如何被的士司機「劏客」，《無綫新聞》就進行一個調查報道，訪問一位叫Kristy的女子，並採訪她在中環蘭桂芳截的士的情況。報道指有多輛的士都拒絕接載或要求加錢，而其中一輛表示去天水圍索價達900元，Kristy向《無綫新聞》指出，平常從中環坐的士只不過130至140元，即使Uber也只需要170元，更指900元的叫價已是機票的價錢。