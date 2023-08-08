網上熱話｜港女指中環坐的士回天水圍僅130元　網民笑言：去大圍都唔得

的士司機濫收車資的問題，近日成為話題，尤其是對於遊客的「劏客」行為。不過昨日（7日）《無綫新聞》訪問了一位女子，她指平常坐的士從中環去天水圍只需要130至140元，引起了網民的話題。有網民直言這並不可能，更有指「去大圍都唔得啦」。而根據本報以Google Map計算，從中環至天水圍至少有38.1公里，按運輸署的基本計算車資已經需要280元左右，還未包括隧道費。
日前，有前世界小姐在香港展示如何被的士司機「劏客」，《無綫新聞》就進行一個調查報道，訪問一位叫Kristy的女子，並採訪她在中環蘭桂芳截的士的情況。報道指有多輛的士都拒絕接載或要求加錢，而其中一輛表示去天水圍索價達900元，Kristy向《無綫新聞》指出，平常從中環坐的士只不過130至140元，即使Uber也只需要170元，更指900元的叫價已是機票的價錢。
網民：大圍都唔得啦 仲話天水圍
有關的訪問在社交媒體上被截圖。有網民笑言「大圍都唔得啦！仲話天水圍」，亦有指「140天水圍去屯門都唔得喎」、「荃灣起步都唔得啦 吹乜吹到咁大」。根據本報嘗試透過網上尋找中環至天水圍的距離，大約有38.1公里，以運輸署的收費計算，首2公里為27元、之後每200米1.9元，至93.5元後每200米1.3元的計算，未計擠塞或紅綠燈的停車時間以及隧道收費，單是38.1公里的路程已經需要282元，而若果連同最新三隧分流後的過海費用以及大欖隧道的收費，從過海的士站上車就將增至362元，非過海站更要387元，但當然比900元仍低。