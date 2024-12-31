網上熱話｜港女東京巴士惡鬥日本乘客　開閂車窗爭持只因唔慣一件事

有網民日前目擊到港女在東京巴士上「惡鬥」日本乘客的情景。(網上圖片)

臨近年尾，許多港人都會出外旅遊，其中日本更是熱門目的地。近日，有網民在網上發文，分享在東京旅行時目擊到的情景，他指兩名港女在巴士上與日本乘客因開關車窗產生爭執。港女最終因為車廂太焗，不斷爆粗，喊道：「好X熱，你老母臭X！」事件引發網民熱議。

該網民在「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」facebook發文，描述目擊港女與日本乘客「惡鬥」的情景。他表示：「現在東京約13度，巴士內開了暖氣。」但他身後有兩名港女因為覺得太熱而打開窗戶，不久被其他乘客關掉，第二次打開窗時又被關上。樓主引述港女的說話，指她：「現係後面不斷講好X熱，你老母臭X。」他表示，車程還有個多小時，擔心會引起罵戰。

樓主在帖文中附上了現場車廂的照片，顯示港女身後坐著日本乘客。當港女打開車窗時，風口正好在日本乘客旁邊，「根本一開窗吹死後面那個」，因此日本乘客才在港女開窗後關上車窗。

「熱就除衫」VS「 港人唔慣室內熱」

帖文引起網民留言，部分人認為港女應該為他人著想：「唔好搞人哋啲窗啦，其實東京冬天周圍都係暖氣，你熱就除衫，咁人哋覺得凍，你熱就開窗吹到人，又自私咗啲。」樓主亦表示：「根本去慣日本知點著衫，所有室內都係暖氣，你著得勁厚唔除得，一定死硬。」