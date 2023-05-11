網上熱話｜港女淘寶購便攜風扇出意外險毁容　客服堅持「要退貨先退款」(有圖)

港人愛淘寶，不止家具食物，日常用品亦會到淘寶網上購買。日前一名港女在社交平台上分享，購買了一部便攜風扇外出使用，不料使用時竟發生意外，更差點導致毁容，氣得她向客服要求退款，但客服堅持「要退貨先退款」，令她直呼信心全失。
淘寶便攜風扇扇葉全碎
該名港女於Facebook群組「淘寶開心share」發文指，在淘寶購買一部充電式便攜手提風扇，正當使用時竟出意外，「用用下無啦啦扇葉全碎，差d（啲）毁容」。她指出，風扇是在旗艦店購買，認為較有保證，又認為是國內較有名的品牌畎此選擇入手。
及後港女向淘寶賣家要求退款，惟客服回應，「要退貨先退款」，又非常堅持不肯退讓，令港女直呼「對呢間公司信心全失」。
手提風扇屬淘寶熱賣貨品
《AM730》到淘寶搜尋過有關貨品，發現類似的手提風扇在淘寶屬熱賣貨品，而且價格不一，在150元至189元人民幣（折合約169至213港元）區間；淘寶上說明指出，該電風扇以USB充電，有4檔風力調節。
而香港部分商家亦見有售該產品，有網民分享，在深水埗一間售賣電子產品的店舖，可以165港元購買該充電式便攜手提風扇。
網民：淘寶就預咗㗎啦
對於港女的恐怖經歷，有網民建議她轉向與淘寶客服求助，「同淘淘客服講。不用退貨就可以退款」、「你搵淘寶香港客服，同佢講返情況，講明你件貨係香港，佢會教你點退貨的，我上個月先退咗貨返上去，客服仲幫我追貨寄貨上去既運費」、「你直接找淘寶小蜜影相投訴，立即退比你，店家能講說話，佢地按金都無埋」。
另有網民表示電子產品應在香港購買，因較有保證，「呢d三無產品好恐怖」、「香港買平過淘佬。有問題又可以換」、「電動野淘寶買好危險！記住一分錢一定是一分貨」、「話左用電的唔好淘係都唔聽！好多天才仲以為自己執到寶」。