網上熱話｜港女淘寶購便攜風扇出意外險毁容　客服堅持「要退貨先退款」(有圖)

港人愛淘寶，不止家具食物，日常用品亦會到淘寶網上購買。日前一名港女在社交平台上分享，購買了一部便攜風扇外出使用，不料使用時竟發生意外，更差點導致毁容，氣得她向客服要求退款，但客服堅持「要退貨先退款」，令她直呼信心全失。

淘寶便攜風扇扇葉全碎 該名港女於Facebook群組「淘寶開心share」發文指，在淘寶購買一部充電式便攜手提風扇，正當使用時竟出意外，「用用下無啦啦扇葉全碎，差d（啲）毁容」。她指出，風扇是在旗艦店購買，認為較有保證，又認為是國內較有名的品牌畎此選擇入手。 及後港女向淘寶賣家要求退款，惟客服回應，「要退貨先退款」，又非常堅持不肯退讓，令港女直呼「對呢間公司信心全失」。

手提風扇屬 淘寶熱賣貨品 《AM730》到淘寶搜尋過有關貨品，發現類似的手提風扇在淘寶屬熱賣貨品，而且價格不一，在150元至189元人民幣（折合約169至213港元）區間；淘寶上說明指出，該電風扇以USB充電，有4檔風力調節。 而香港部分商家亦見有售該產品，有網民分享，在深水埗一間售賣電子產品的店舖，可以165港元購買該充電式便攜手提風扇。