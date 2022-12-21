網上熱話｜港女聖誕前帶男友返屋企　父母竟疑請PTBF

普天同慶的聖誕節臨近，相信不少單身族都希望在佳節前「脫單」。惟近日有港女在網上討論區發文，指今年聖誕前夕，終於識到「好男仔」帶返屋企，並順便見家長，不過她的父母竟然懷疑一直單身的女兒是聘請「PTBF」(出租男友)來欺騙他們，惹來網民熱議。

港女指父母曾關心她「係唔係 鍾意女仔」

有港女在香港討論區以「今個聖誕終於有男朋友帶返屋企啦」為題發文。文中提到自己「已經20幾歲人，30歲都就嚟」，但「仲未識到過男朋友」，父母一直都好擔心她會「嫁唔出」，有時候「佢地仲會問我其實我係唔係鍾意女仔，仲話如果有女朋友都可以帶返去見佢，佢地都好開明」，惟港女無奈「唔好講女朋友啦，連男朋友都冇。」

港女續指，在今年的父親節，由於未能帶男朋友回家與父親慶祝，「阿爸仲發晒脾氣，最後餐飯都食得唔開心」，惟「好彩，今次趕係聖誕節前夕，識到個好好嘅男仔，都一齊左。所以諗住今年聖誕就帶男朋友返屋企順便見家長。」她坦言，父母得知她將帶男友回家後亦感到開心，詢問了不少有關男友的事情，包括男友喜歡的食物等。然而港女指「另一方面，佢哋好似又懷疑我呃佢哋，係唔係因為知佢哋想我快啲識男朋友，佢哋懷疑我請PTBF呃佢哋」。她唯有無奈地表示「真係帶埋男朋友返去佢哋都要懷疑我！」

網民笑言「 可能搞大埋個肚先會信」

帖文惹來網民爆笑留言，有網民建議港女「當住佢哋面錫番啖」、「食完飯就同條仔入房休息下，咁佢地就唔懷疑你」、「咁唔係好囉，快D上埋床，生埋仔，你父母一定關心到癲」、「可能搞大埋個肚先會信」、「咁嘅情節，真系(係)做戲先至有」，亦有港男因為帖文吐露心聲，指「女搵其實男有幾難？我40幾歲都未識到1個女朋友，都諗住孤獨終老。」