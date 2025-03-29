網上熱話｜港女買雪糕指抗拒椰子味要求先洗機　被轟「西客」

前段時間天氣炎熱，不少市民選擇吃雪糕解暑。有網民在社交平台群組「香港雪糕關注組」發文分享不快經歷，指留意到上一位客人買藍莓椰子味雪糕，由於她很抗拒椰子味，要求店員先洗機，但店員態度惡劣。
該名女顧客發文炮轟某雪糕連鎖店，指在她前面的客人買藍莓椰子味，她則買芒果哈密瓜味。在付款時她向店員解釋很抗拒椰子味，要求店員先洗機，卻被店員罵「小姐你要買就排收銀呢邊，唔好企雪糕櫃嗰邊！」當事主取得芒果哈密瓜味雪糕時，留意到仍然呈淺紫紅色，底部還有上一手的藍莓皮及椰子。事主指「請貴同事如果唔鍾意呢份工就唔好做啦。我嬲到成杯畀咗我老公食，搞到佢以為我今日皇恩浩蕩呀」。
事主被炮轟「西客」
大量網民炮轟事主是「西客之最」，指「買嗰一杯雪糕就要人地洗部雪糕機，明知自己咁麻煩，自己買部喺屋企整啦」，「個個好似你咁一日要洗幾百次，搵鬼做」，「其實您立即再買多一杯芒果哈密瓜，第二杯保證冇之前嘅藍莓及椰子吧？（反正第一杯都已經成杯俾咗您老公食）」。
事主反駁網民，解釋只需倒水進雪糕機，拉一兩次已經完成洗機，比唧一杯雪糕更快。事主對於大家未看過店員洗機感好奇，「仲問我係咪第一次食？我就係食咗好多年，成日食見得多先知，而且好多店員係會主動問介唔介意上一手味，會主動清機嘅。唔好第一個留言帶咗風向就跟住飄啦」。