網上熱話｜港女買雪糕指抗拒椰子味要求先洗機　被轟「西客」

前段時間天氣炎熱，不少市民選擇吃雪糕解暑。有網民在社交平台群組「香港雪糕關注組」發文分享不快經歷，指留意到上一位客人買藍莓椰子味雪糕，由於她很抗拒椰子味，要求店員先洗機，但店員態度惡劣。

該名女顧客發文炮轟某雪糕連鎖店，指在她前面的客人買藍莓椰子味，她則買芒果哈密瓜味。在付款時她向店員解釋很抗拒椰子味，要求店員先洗機，卻被店員罵「小姐你要買就排收銀呢邊，唔好企雪糕櫃嗰邊！」當事主取得芒果哈密瓜味雪糕時，留意到仍然呈淺紫紅色，底部還有上一手的藍莓皮及椰子。事主指「請貴同事如果唔鍾意呢份工就唔好做啦。我嬲到成杯畀咗我老公食，搞到佢以為我今日皇恩浩蕩呀」。