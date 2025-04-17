網上熱話｜港女買60張六合彩做離職散水禮 竟全部中獎同事位位收「咁多」

一名港女畢業工作6年半裸辭，她購買了60張全部同一號碼的六合彩，每張1注10元，作為「散水禮」送給所有同事，開彩後發現，60張六合彩居然全部中獎。

不少人在離職時都會派散水餅，以感謝一眾同事一直關照，但卻有人改送六合彩飛，而且最終中獎？一名港女畢業工作6年半裸辭，她購買了60張全部同一號碼的六合彩，每張1注10元，作為「散水禮」送給所有同事，開彩後發現，60張六合彩居然全部中獎。她在社交平台公開事件，透露了填選的6個號碼中了多少字，和每位同事分別獲派多少彩金。有網民笑言「公司原來送走咗個財神」。

樓主在本月2日離職，她在離職當日在社交平台Threads發帖：「今日Last day，買咗60張一模一樣嘅六合彩number畀同事Farewell。如果發就一齊發啦。希望新聞會報：今期頭獎有60注中」她發布了散水禮的照片，每名同事獲送贈兩枝果茶及一張六合彩，該張六合彩為一注10元，6個號碼分別為：2、4、7、18、25及30。誰料女事主祝福竟然部分成真，事隔10日後，樓主再發帖宣布送贈同事的六合彩中了獎。

網民笑言「公司送走咗個財神」

樓主購買了4月3日攪珠的六合彩，期數為25/037，該期攪出號碼為： 2、4、7、29、32、40，特別號碼為44。樓主送給同事每人一注的六合彩，中了3個號碼，分別為2、4、7，即中七獎，固定獎金港幣40元。她在帖文中說：「唔記得講，個期farewell六合彩，全公司每人中咗$40，仲係最廢嘅（號碼）2+4+7。」有網民留言恭喜樓主及其前同事好運中六合彩：「60× 40= $2400，勁。」樓主回應「係，全公司都好嗨。」。有網民笑言「公司原來送走咗個財神」、「留低咗一個好好嘅回憶！」、「我都想有咁正嘅散水禮！」。

六合彩官方網站紀錄顯示，樓主購買該期的六合彩，中3個字即七獎的注數共97,863.5，而上一期注數只有67,088.9，即增加了近45%。