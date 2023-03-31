網上熱話｜港女「玩命」闖行車線打卡遭圍攻　再辯稱：出去影無10秒

港女愛打卡貼IG。但近日一名網紅KOL港女卻偕同攝影師，卻為影靚相闖進行車路打卡，危險行徑令網民震怒，批評她的行為實在「要靚唔要命」。據照片所見，該名港女身穿粉色芭蕾舞服，除了在行人路上拍照之外，其中在一張照片中更闖入行車路，擺出舞蹈姿勢拍照。

被籲為隱世打卡位

而相關地點應為荃灣海安路，有「港版千本鳥居」之稱，同時被籲為隱世打卡位。雖說是隱世打卡位，但由於相關路段處於荃灣往返汀九、深井的主要幹道，亦是遊車河熱點。雖然整體車流量不算太大，但偶爾亦會有車高速駛過。