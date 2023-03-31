網上熱話｜港女「玩命」闖行車線打卡遭圍攻　再辯稱：出去影無10秒

港女愛打卡貼IG。但近日一名網紅KOL港女卻偕同攝影師，卻為影靚相闖進行車路打卡，危險行徑令網民震怒，批評她的行為實在「要靚唔要命」。據照片所見，該名港女身穿粉色芭蕾舞服，除了在行人路上拍照之外，其中在一張照片中更闖入行車路，擺出舞蹈姿勢拍照。
被籲為隱世打卡位
而相關地點應為荃灣海安路，有「港版千本鳥居」之稱，同時被籲為隱世打卡位。雖說是隱世打卡位，但由於相關路段處於荃灣往返汀九、深井的主要幹道，亦是遊車河熱點。雖然整體車流量不算太大，但偶爾亦會有車高速駛過。
港女辯稱拍攝只有10秒
貼子一出，隨即引起熱議。有網民直斥，港女在馬路打卡行為與玩命無疑，「愛靚唔愛命」、「有車撞上嚟你死咗啦」、「自己死就算，點解要累埋個司機？」、「有無搞錯呀？咁玩法」、「真係嫌命長」、「有無腦架你哋？」
相關行為遭圍攻後，港女亦現身回貼辯稱：「大直路望到紅綠燈，紅燈有一段時間係冇車嘅，唔使太擔心，我出咗去都無10秒」，而其攝影師亦回應稱:「現場就是這樣，無車先出去影10秒」。但網民似乎並不收貨，怒斥無論有沒有車與否，都不應該闖入行車路拍照，同時更不應危害到其他道路使用者的安全。
據該港女為網紅KOL，IG約有2.6萬Followers，酷愛拍照，平日亦會拍攝不同風格照片，同時亦有擔當Show Girl等工作。