網上熱話｜港女FB公審白衣男疑巴士樓梯低炒拍照　本尊現身回應後網民風向大逆轉

近日網上出現多宗社交平台公審疑偷拍的帖子，惟有部分實屬誤會。有港女在網上貼圖指，一名白衣男士在巴士樓梯低炒拍照，並醒市民「小心」。帖文引起熱議之際，本尊現身回應事發經過，網民風向大逆轉，更批評港女過分敏感。
公審白衣男疑巴士樓梯低炒拍照
港女日前於Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文指，自己昨日（15日）乘坐260X巴士到達轉車站時，說：「我落樓梯落車，見到此白衣人企喺車門口手機低炒向上着住影相mode影向落樓梯d人」，又提醒市民要「小心」。
本尊現身回應
偷拍實為不良行為，故帖文發布後即惹網民熱議。不過被「公審」的白衣男竟現身回應事件，更指出港女誤會，自並無作出偷拍行為，「果個人我黎嫁，我全程車打緊機，你咁驚唔好出（街），種有（有種）你快報警」。
白衣男隨後亦貼出手機的活動資訊，證明自己並沒有開啟相機功能，據男子上傳的圖片顯示，他最多使用的軟件並未見有相機功能。
網民風向大逆轉
本尊現身回應後，網民風向瞬間大逆轉，紛紛批評樓主太敏感，「網民風向瞬間大逆轉」、「男生出街真係要識得保護自己」、「拎住兩部電話又要偷拍又要打機又要捉住扶手，好X忙喎」、「咁玩法遲早出冤獄」、「呢期真係好多港女屈男人望又偷拍，Men support men」、「痴X線，無證據就放人上網」、「話人偷拍， 影個大頭就當係證據」、「大佬，依家一拎部電話出黎話我地偷拍佢，咁搞法！咁聽日點返工啊！」。
亦有網民認為，日後若遇上同類事情，應該立即發聲，搞清楚整件事，「無證無據，事後網上聲討，唔值得鼓勵」、「有乜懷疑即場搵車長搞清楚，無屈、無誤會唔好？」、「雖然唔可以否定有啲人係鍾意偷拍，但如果個風氣一出聲就一定話條港男唔啱，真係會助長啲老屈」。