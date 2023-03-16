網上熱話｜港女FB公審白衣男疑巴士樓梯低炒拍照　本尊現身回應後網民風向大逆轉

近日網上出現多宗社交平台公審疑偷拍的帖子，惟有部分實屬誤會。有港女在網上貼圖指，一名白衣男士在巴士樓梯低炒拍照，並醒市民「小心」。帖文引起熱議之際，本尊現身回應事發經過，網民風向大逆轉，更批評港女過分敏感。 公審白衣男疑巴士樓梯低炒拍照 港女日前於Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文指，自己昨日（15日）乘坐260X巴士到達轉車站時，說：「我落樓梯落車，見到此白衣人企喺車門口手機低炒向上着住影相mode影向落樓梯d人」，又提醒市民要「小心」。

本尊現身回應 偷拍實為不良行為，故帖文發布後即惹網民熱議。不過被「公審」的白衣男竟現身回應事件，更指出港女誤會，自並無作出偷拍行為，「果個人我黎嫁，我全程車打緊機，你咁驚唔好出（街），種有（有種）你快報警」。 白衣男隨後亦貼出手機的活動資訊，證明自己並沒有開啟相機功能，據男子上傳的圖片顯示，他最多使用的軟件並未見有相機功能。