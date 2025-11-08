網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審　大叔發文澄清遭力撐

該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話 6.)正式收X」。圖中可見，一名身穿藍色運動外套的大叔向事主方向高舉手機。最初有網民和應指「呢個好似俾人影過幾次，都係偷拍俾人斷正」。事主回覆「嘩，有你呢句我就放心晒，佢擺明影緊」。

大叔發文澄清

怎料被指控的大叔開設Threads帳戶回應事件，更換上身穿同一件藍色運動外套的照片作為個人檔案圖片。大叔發文指「真係好無辜，整親手指要係咁調整姿勢托住部手機，粒聲唔出隊部手機，無啦啦被人話係偷拍埋來影我，我影返你好正常吧。你覺得有人偷拍你，正確做法係報警，而不是憑住一張相、一條片人格謀殺我。你咁嘅尊容，我特登影來辟邪嗎？」事實上，由港女拍攝大叔的相片可見，大叔右手無名指貼有膠布。

其後，港女與大叔都相繼刪除帖文，該名港女指已私下解決事件。大批網民發起抵制該名港女KOL有份宣傳的品牌，更有品牌發文指已與該名KOL終止合作。多名網民力撐大叔，指「係咪有史以嚟香港第一單俾人指控偷拍嘅當事人出嚟自己澄清，好彩阿叔咁嘅年紀都有玩threads」。另有網民指「其實上咗年紀嘅人，有時頸會累，加上老花，會托高電話有時睇清楚啲內容。」