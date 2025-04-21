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2025-04-21 11:47:04

網上熱話｜港媽公共圖書館借書逾期還　12年後補交罰款不足100元：贏99%香港人

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有網民分享指，近日始繳回12年前逾期歸還圖書的罰款。(Threads圖片)

有網民分享指，近日始繳回12年前逾期歸還圖書的罰款。(Threads圖片)

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有借有還上等人！公共圖書館是不少人的知識來源，一名已為人母的網民12年前借書後未有按時歸還，在發現後便「求其放落去」圖書館還書箱，未料她當時沒有繳交相應的罰款，直至本月中再到公共圖書館借書時，始發現仍有99元罰款未繳，「十二年後借唔到書先還錢」，笑言「今次真係贏咗99%香港人」，又呼籲一眾網民「唔好學」。

▼事主分享欠款一事細節及網民留言▼

有網民表示，近日始繳回12年前因逾期歸還而衍生的公共圖書館罰款。(資料圖片／鍾式明攝) 有網民表示，近日始繳回12年前因逾期歸還而衍生的公共圖書館罰款。(資料圖片／鍾式明攝) 有網民分享指，近日始繳回12年前逾期歸還圖書的罰款。(Threads截圖) 有網民分享指，近日始繳回12年前逾期歸還圖書的罰款。(Threads截圖) 有網民近日始繳回12年前逾期歸還圖書的罰款，其他網民留言回應。(Threads截圖) 有網民近日始繳回12年前逾期歸還圖書的罰款，其他網民留言回應。(Threads截圖) 有網民近日始繳回12年前逾期歸還圖書的罰款，其他網民留言回應。(Threads截圖)

罰款99元未觸「封頂」上限

不少網民都好奇為何拖欠12年，罰款額也只是99元，事主回應稱她當時的確有歸還書籍，有網民亦解釋相關款項在還書後便會凍結。很多人亦分享自身逾期還書的經歷，有人表示「試過差圖書館幾蚊，佢去小額錢債(審裁處)告我」、「我係預留咗本書冇去攞……十幾年後再入去佢話你唔借得書你爭我哋錢……係$2預約費」，亦有網民指今年初才歸還逾期22年的書籍。

事主認為，這反映市民只要一日不借書，圖書館也不會追款，又回應網民疑問稱欠款的12年間能夠如常出入境，「又無事喎，可以去旅行」，同時自嘲稱「唔可以俾個女學呀媽d(啲)衰嘢」。公共圖書館網站顯示，逾期歸還圖書館資料的收費為每項成人圖書館資料或資料附件每日1.5元，「封頂」最高罰款額為130元，並接受多種電子付款方法包括八達通、轉數快等。

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