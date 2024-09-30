網上熱話｜港媽推BB車不滿青年港鐵站「爭𨋢」 拍照公審反被圍剿

港鐵關愛座一直引發爭議，沒想到連在港鐵站搭升降機都會被放上網「批鬥」? 一名港媽近日於社交平台拍照發文公審，稱當時推BB車，不滿一名年青男子排隊輪候升降機，「唔明啲青年人點解要同人哋爭𨋢」，結果反被大批網民圍剿 「人地好地地一個成年人比足錢，排隊搭𨋢有問題？」、「點解你有BB車要比你入先？」 該名港媽昨日於Threads發文，地點相信是在北角港鐵站拍攝，當時可見她於站內等待升降機，前方有多人輪候，包括一名孭背囊及戴耳機的青年男子，港媽發文不滿稱「唔明啲青年人點解要同人哋爭𨋢嘅，我推住bb車係唔可以搭電梯啫，唔係我都答(搭)咗啦」 。

推BB車可優先排隊 「你去最前等就得」 其帖文即登上Threads熱門，至今有27萬人次瀏覽，逾1,200網民留言，不少人批評該名港媽無故「批鬥」他人，亦有指升降機已列明推BB車可優先排隊，「就算好人好者，都有權利搭𨋢，只係推bb車/有需要人士係優先，唔代表人地唔搭得」、「你推你部靚車去最前等就得」、「依個係有需要人士優先使用，唔係專屬升降機，如果你細心啲，指示都有2條隊排，你大可以排優先果邊」。 網民批「正正經經排隊都叫爭？」 另有人斥港媽「正正經經排隊都叫爭？」、「推BB車就要全世界讓你？」、「唔可以等下一部咩？ 點解你有bb車要比你入先？ 因為你趕時間？ 趕時間又唔早d出門？ 你問題咁關佢咩事呀？」 、「人地好地地一個成年人比足錢，排隊搭𨋢有問題？」、「邊個話後生一定係冇需要搭𨋢？就算冇需要，佢都有權利去搭」、「其實lift係比有需要嘅人使用，好多人嘅有需要未必係肉眼可以睇得出，我自己就試過做完gym拉傷咗唔可以行樓梯」、「坐車又要人讓座𨋢又要讓埋俾你地，依家港鐵你開㗎」、「爭𨋢意思係乜？佢想打你尖衝去你前面爭位？依家只係見到大家都排緊搭𨋢」。