網上熱話︱港媽遊迪士尼嫌攝影師未提供購物優惠　威脅投訴兼網絡公審

香港迪士尼樂園為入場的遊客，提供攝影師跟拍的服務，由專業的攝影師協助客人在樂園拍下美照。不過在近日，網上就有迪士尼的攝影師被客人威脅，表示對他的拍攝不滿，除非攝影師應允其要求，否則會向迪士尼投訴以及在網上公審。
在社交媒體上今日（5日）流傳着一個通訊軟件的通話。疑為一位迪士尼參與拍照服務的遊客「J媽」，透過通訊軟件與攝影師「T君」溝通。對話中J媽指責T君，沒有安排人手截停其他遊客，讓她們一家拍攝時能沒有拍下其他遊人，又批評T君沒有考慮天氣的問題，批評拍攝當日天氣太熱，T君又沒有為他作後期「美白」令照片皮膚不夠好。不過更誇張的指控還在後頭。
J媽又指，T君沒有為她們一家安排人手排隊玩機動遊戲，也沒有幫助她們在餐廳排隊等位。J媽再指出，原本以為T君在樂園購物會有折扣，但令她失望的是T君竟然都沒有折扣。
要攝影師幫家庭任影3小時
最後J媽終於向T君提出補償方案。J媽表示，如果T君不希望她們向迪士尼投訴，應該讓她們一家任影3個小時，她更表示可以「請」T君及其助手在迪士尼吃飯，不過入場費要T君他們自掏腰包。而J媽更表明，如果T君不應允，除了會向迪士尼投訴之外，還會放上網絡公審。
不過似乎J媽的網絡公審就註定失敗，因為有關截圖放上網後，網民一面倒批評J媽，有網民更質疑有關的對話是否已經涉及恐嚇罪。