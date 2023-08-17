網上熱話｜港媽9頁紙詳述工作嚇怕外傭開工2小時即離職　網民卻力撐菲傭

香港人工作忙碌，因此有不少家庭會透過請外傭來照顧小朋友及打理家務，但近日一名港媽僱主就因聘請外傭問題，而上電視申訴，指其「姐姐」開工2小時即離職，甚至連一個月代通知金亦「走數」。但有網民指，該名港媽列9頁紙詳述工作內容，嚇怕外傭也正常，更力撐該名離職菲傭。

菲傭首日上工稱：點做得來呀？ 在電視節目《東張西望》上，該名港媽指以往亦有聘請外傭，但因前外傭對小朋友照顧不周而遭她解僱，後中介推介涉事外傭，並大讚她有愛心。 其後等待對方四個月後菲傭8月開工，首日港媽告訴菲傭要跟小朋友同房，待她安頓好後再詳述工作細節；但之後港媽見菲未有安頓行李並坐下，便問她「係咪唔開心？」，其後菲傭說：「mum，老實講我個人好透明，覺得入到屋好大陣味，你咁多寵物我接受唔到囉，仲有BB，點做得來呀？」 港媽家中環境：

港媽9頁紙詳述工作嚇怕菲傭 該名港媽指，面試時已強調家中有很多寵物，亦要照顧小朋友，加上家中地方略大，早已說明工作量頗大，讓對方有心理準備；又表示早寫下一份長達9頁紙的文件，讓菲傭上飛機前查看，亦叫中介發送予菲傭。港媒表示，「我覺得佢話自己唔知我屋企嘅情況，係一啲都唔成立。佢已經話佢唔想做，我惟有叫佢聯絡中介，我都唔知可以點做。」 外傭入屋2小時後辭職 最後，外傭入屋2小時後即辭職，中介公司隨後稱會安排菲律賓籍職員接走外傭，又指會扣起其護照，安排住在宿舍，直至外傭家人匯錢來港繳付1個月代通知金4,730元，但中介翌日表示菲律賓領事館接獲外傭投訴，並向港媽表示，「今晚一定要送走佢。」至於中介亦指港媽只能透過勞工處追討1個月代通知金。 港媽又表示：「我覺得香港政府點解可以完全無一個部門，或者無條例去保護香港僱主，我哋香港僱主其實請每一個工人，都最少要花萬幾蚊中介費，佢哋有啲乜嘢監管？喺呢件事上面我完全體會到有幾無助。」 港媽9頁紙工作內容公開：