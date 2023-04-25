網上熱話｜港嬸「反向」北上深圳醫院求診大讚快靚正　7日藥僅收80元人仔

本港公院迫爆問題嚴重，有港嬸日前在Facebook專頁「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」上，分享自己就「反向操作」到香港大學深圳醫院看中醫門診的經歷，表示自己由登記到取藥全程不用兩小時，大讚服務快靚正。

藥費只需80元人民幣

該名年近50歲的港嬸指，由地鐵深圳灣公園站，步行10分鐘，便可以到達醫院門診部。在門口取籌號後，就可以按籌到登記處出示身份證、回鄉證、聯絡電話及地址作登記，並支付100元人民幣診金(即約港幣114元)。之後，她便前往中醫部見醫生，經把脈開出藥方，便可以到中藥房憑藥至取藥。她更透露，7日、每天2包顆粒沖劑共14包藥，藥費只需80元人民幣(即約港幣91元)。該港嬸又稱，她另因肩痛要求推拿，在預約後，當日下午就獲由中醫師推拿30分鐘，收費150元人民幣(即約港幣171元)。