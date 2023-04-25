網上熱話｜港嬸「反向」北上深圳醫院求診大讚快靚正　7日藥僅收80元人仔

本港公院迫爆問題嚴重，有港嬸日前在Facebook專頁「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」上，分享自己就「反向操作」到香港大學深圳醫院看中醫門診的經歷，表示自己由登記到取藥全程不用兩小時，大讚服務快靚正。
藥費只需80元人民幣
該名年近50歲的港嬸指，由地鐵深圳灣公園站，步行10分鐘，便可以到達醫院門診部。在門口取籌號後，就可以按籌到登記處出示身份證、回鄉證、聯絡電話及地址作登記，並支付100元人民幣診金(即約港幣114元)。之後，她便前往中醫部見醫生，經把脈開出藥方，便可以到中藥房憑藥至取藥。她更透露，7日、每天2包顆粒沖劑共14包藥，藥費只需80元人民幣(即約港幣91元)。該港嬸又稱，她另因肩痛要求推拿，在預約後，當日下午就獲由中醫師推拿30分鐘，收費150元人民幣(即約港幣171元)。
網民：有醫療糾紛無保障
事後，她大讚：「這次經歷感覺到深圳嘅速度，快靚正！」，全程基本上無須等候，整個過程在2小時內完成，用微信就可以預約服務及付款，非常方便。貼文引起網民熱議，不少網民都驚訝藥費比香港便宜。有網民稱，「大陸醫院地方大，醫護都好專業」、「可以考慮北上睇醫生」、「平靚正之選」、「網上登記又快又方便」；惟有網民擔心：「有醫療糾紛無保障」。