網上熱話｜港深「極限通勤」返工來回3小時 為生活質素除笨有精？

大灣區「一小時生活圈」愈見完善，港深邊界線漸漸模糊。有網民近日於討論區分享「極限港深通勤」攻略，指自己每日由深圳北站往返香港，每日約需三小時，「生活成本與香港相若但質素提升」、「居住環境寬敞舒適」。帖文隨即引起網民熱議，有人讚其「除笨有精」，認為深圳月租六、七千元，生活質素更高；亦有人直言需「死計爛計」搵最短上班及租樓地點，舟車勞頓辛苦，每日趕車令生活彈性盡失。 有網民在連登討論區記錄「極限通勤」路線，稱自己住在深圳北站附近，步行約10分鐘即可到站，搭7時52分或57分的高鐵，大約8時20分抵達西九龍站，通關僅需15分鐘，8時45分到達公司樓下，「通常我是辦公室最早到的那個人」，下班則於下午6時半離開，通常趕上7時01分或7時20分的高鐵返深圳，7時40分回家，通勤成本來回約150元人民幣，強調行程已盡量壓縮至最短時間，「這樣的雙城生活雖然緊湊，但也非常充實，特別適合注重居住品質、又不想承擔香港高房租的朋友。」



需嚴格配合高鐵班次時間 「不能賴床」 他解釋選擇在深圳居住，主要因為「居住環境寬敞舒適」、「美食多、外賣選擇自由」、「生活成本與香港相若但質素提升」；但亦坦言此模式需嚴格配合高鐵班次時間，「高峰時段需要搶票，不能賴床」，與香港本地生活稍有距離，但他偶爾會留下來與朋友同事聚餐，「其實還好」。 「1個鐘通勤時間已經好過80%香港人啦」 帖文引來大量留言，一方讚賞其「極限通勤」精打細算，另一方冷嘲熱諷。支持者認為，深圳租樓選擇多空間大、而且物價低，值得以時間成本換取生活質素：「1個鐘通勤時間已經好過80%香港人啦」、「高鐵仲要有位坐，唔似西鐵日日迫到癲咁」、「通勤時間比不少新界西居民返工更快」、「啲大西北業主聽到震晒未？」、「淨係坐一程車就到，舒服過好多人朝早逼鐵啦，大把人住北區返中環都要成個鐘仲要企」、「問過屯門返觀塘果班未」、「我以前個同事優才計劃黎香港，住深圳每朝八點返將軍澳。佢搵四皮嘢一個月喺大陸用都幾好洗。」

反對者則指隱藏成本高，假設月入1.8萬港元，每月20日上班的三小時交通成本價4000多元，而且長時間舟車勞頓太累人，「返屋企累到x街啦，比間皇宮你住都無用」、「一個禮拜5日都係咁真係幾佩服」、「最好搵份工近北區，每日東鐵或直通巴」。 「如果唔駛OT係ok嘅」 亦有網民持中立態度，認為關鍵視乎公司地點及工時安排：「佢返西九龍，其實通勤時間唔算長。住沙田返鰂魚涌都要接近90分鐘」、「如果有一兩日WFH，其實幾合理」。不過亦需考慮其他風險，例如開OT、搬辦公室、口岸封關等情況，「份工六點半走得倒唔駛ot係ok嘅，若果workload大左夜左走咁就...」。

