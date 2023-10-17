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2023-10-17 18:50:00

網上熱話｜港漂香港搵實習疑被騙　小紅書求助：白幹幾天了

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網上熱話｜港漂香港搵實習疑被騙，小紅書求助指「白幹幾天了」。

學生在學時期少不免找實習儲經驗，不過找實習公司也有機會受騙。日前有港漂在小紅書發文，表示在香港找實習時疑被騙，明明招聘網站上寫有500元人工，最後看合同才發現「沒工資」，更形容自己「白幹幾天」，其後引起熱議。有網民回應，部分實習「真的沒薪資」，亦有人指「沒工資是少數」。

港漂稱在港找實習疑被騙

有港漂在在小紅書以題為「香港實習被騙」發文，表示自己從招聘平台上找實習，但剛好遇上颱風日，故被告知在WhatsApp上以視像面試。雖然當時該名港漂都覺得不太正規，因一般都是Zoom，但他仍然照面試。

港漂指，面試官當時只簡單問他一些問題，如家中有多少名成員人、在哪上高中之類，結束後亦隨即給予錄取通知，表示翌日上班，一天亦有500元薪金，並在同日簽合同。

最後港漂工作逾一星期方通知簽合約，甚至在簽合約時，才發現實習前的培訓是沒工資，他指公司當時沒有提，「白干幾天，問了負責人之後直接跑」。又重申當時在招聘網站上，招聘廣告寫明是一日500元薪金，又呼籲網民多多注意一下該公司。根據該位港漂貼出的照片可見，合約寫明培訓後，每天可獲500元薪金。

網民：我在文匯報實習也沒工資

事件引起小紅書網民討論，有網民指出，在香港沒工資是少數，因有最低工資保護，「香港有最低工資保護法，完全無薪還要自己去哪個政府機關說你自願放棄」；亦有人表示自己以前實習也是沒工資，「我在文匯報實習過，hr說會有，結果簽約的時候說沒有」。

另有網民表示，該公司名字「很伏」，建議該位港漂下次記得問清楚，「Mxxxy cxxxxxt這個名字就很伏」、「下次記得問清楚、看清楚合約」、「這個公司我也看見了一看就覺得有一種很保險的感覺...所以沒有apply」。

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