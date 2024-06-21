網上熱話｜港澳齊谷生仔 澳門政府廣告被批無說服力 網民：講到生瘡咁易(有片)

澳門統計局資料顯示，去年新生嬰兒3,712名，按年減少632名，出生率下跌至千分之五點五，再創近二十年新低。短片由澳門社會工作局於上周四(13日)推出，題為「生兒育女 倍添幸福」，至今錄得25萬次點擊、過千人給反應，還有近千個回應。48秒片段中，一對父母與一對年幼子女在海邊休憩，女兒在吃蛋糕，這時候一對情侶走近打招呼，男方讚賞孩子可愛，女方此時向男方表示「其實我哋都可以生返個吖」，及後打出「生兒育女 倍添幸福」字樣。

「一日唔搞掂住屋 叫人點生」

由於宣傳手法平淡，引發網民批評，亦投訴生活逼人是不生的原因，「可唔可以有啲劇情，有啲內容？你話返工好有壓力，放工返去見到自己啲小朋友，感到溫暖都好啲，你而家咁即係因為小朋友可愛就要生？一啲說服力都無喎，想問下點解主管可以批到出街？」、「點解咁都拍得出？可愛就要生？政府嘅政策根本就打擊生育。產假得70日，侍產假得5日。媽咪未休息夠就要番工，BB 3個月都未夠，就要交比人照顧。每日係公司嘅時間長達10小時 （仲未計OT），工人又請唔到，難道政府覺得小朋友光合作用就識大？」、「影片冇重點，剩係強調好得意就去生，完全係不負責任」、「政府一日唔搞掂住屋，就業，教育，你叫人點生」、「消費券都好得意，不如你們都派下」，亦有多人展示家中寵物照片，稱寧願養貓養狗都不想生仔。

