網上熱話｜港爸攜子公園棄養兩月大貓B　網民怒斥：小心老咗俾個仔掉出街

棄養動物不但會對動物帶來心靈傷害，甚至會令動物陷於死亡傷害。網上近日有人發文指，一名港爸攜同兒子，到公園即場棄養約兩月大的小貓，幸好最後得一名港女發現並收留小貓。多名網民看到消息後非常憤怒，更怒斥該名港爸，甚至表示「小心老咗俾個仔掉出街」。
港爸攜子公園棄養兩月大貓B
在網上平台群組「天下貓貓一樣貓群組」中，一名港女發圖及文章表示，「真係嬲到唔知講咩好，何謂身教呢？」，指圖中的小貓差點慘被棄養。該港女指，她回家途中經過公園，見到 位年輕親，拖住幾歲大兒子，拿著一個盒子在公園一旁掉低後離開，同時清楚聽到盒內傳出貓叫聲，而男童亦一邊走一邊說：「byebye喇貓貓，byebye喇貓貓。」
港女隨後加快腳步前往盒邊，發現一隻只得兩、三個月大的小貓，她亦立即跑上去詢問父子，「隻貓仔咩事？」，該港爸回應：「佢肚痾成日叫；你要你咪攞去。」然後該位港爸便抱起兒子快步離開。
雖然好心的港女當刻未反應過來，但她卻非常關心小貓狀況，故決定帶走小貓回家收養，她又寫道，「別人不懂愛惜你，我愛惜你￼放心睡吧，從此有溫暖既家了」；其後港女又帶同小貓到診所作檢查，並指「狀態睇落唔錯」。
▼貓貓現時情況▼
網民怒斥：小心老咗俾個仔掉出街
網民紛紛讚稱港女好心行為，形容港女善有善報，「感謝大愛，善有善報，小貓大嗰好靚。」、「謝謝你救了牠，不幸之中的大幸，祝願你和貓貓每天健康愉快。」、「好彩有你 似乎是上天的安排，感謝您救了小貓咪。」、「希望貓貓冇乜事，健康成長，祝福你同貓貓，永遠幸福。」
亦有網民非常憤怒，怒斥該名港爸，「爸爸老左瀨尿瀨屎棄養爸爸去公園，Byebye爸爸」、「小心老咗俾個仔掉出街」、「早點告別果對PK父子，才會遇上懂貓惜貓的家人！」、「祝佢老左成日痾比個仔dum 出街」；亦有網民引用《狂犬病條例》，指出毋須證明該動物受過苦，即可對相關人士作出檢控。單單是遺棄動物已構成犯罪。