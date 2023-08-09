網上熱話｜港爸攜子公園棄養兩月大貓B　網民怒斥：小心老咗俾個仔掉出街

棄養動物不但會對動物帶來心靈傷害，甚至會令動物陷於死亡傷害。網上近日有人發文指，一名港爸攜同兒子，到公園即場棄養約兩月大的小貓，幸好最後得一名港女發現並收留小貓。多名網民看到消息後非常憤怒，更怒斥該名港爸，甚至表示「小心老咗俾個仔掉出街」。

港爸攜子公園棄養兩月大貓B 在網上平台群組「天下貓貓一樣貓群組」中，一名港女發圖及文章表示，「真係嬲到唔知講咩好，何謂身教呢？」，指圖中的小貓差點慘被棄養。該港女指，她回家途中經過公園，見到 位年輕親，拖住幾歲大兒子，拿著一個盒子在公園一旁掉低後離開，同時清楚聽到盒內傳出貓叫聲，而男童亦一邊走一邊說：「byebye喇貓貓，byebye喇貓貓。」

港女隨後加快腳步前往盒邊，發現一隻只得兩、三個月大的小貓，她亦立即跑上去詢問父子，「隻貓仔咩事？」，該港爸回應：「佢肚痾成日叫；你要你咪攞去。」然後該位港爸便抱起兒子快步離開。 雖然好心的港女當刻未反應過來，但她卻非常關心小貓狀況，故決定帶走小貓回家收養，她又寫道，「別人不懂愛惜你，我愛惜你￼放心睡吧，從此有溫暖既家了」；其後港女又帶同小貓到診所作檢查，並指「狀態睇落唔錯」。 ▼ 貓貓現時情況 ▼