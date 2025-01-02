網上熱話｜港爸攜發燒妻女日本強登機　叉腰與地勤交涉累航班大延誤

出門旅行要注意禮貌！近日有網民在facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發文，指他在上周一(12月30日)乘搭由日本高松返港航機，目擊一名港爸企圖帶發燒的妻女登機，並以荒謬的理由辯稱她們並非發燒生病，最終該家庭導致航班大延誤，直到一個小時才起飛。上機後，該家庭甚至不戴口罩，被網民批評行為缺德。

該網民指出，航班原定於當日下午2時35分由日本高松起飛，預計晚上6時抵港。然而，他發現港爸的妻女「額頭貼著退熱貼，明顯病樣」。起初，地勤似乎不允許他們過安檢上機，但港爸「繼續扭計」，最終成功進入候機室。兩名日本地勤則持續與港爸交涉，似乎在了解其妻女的病況。照片可見，穿著紅色外套的港爸叉著腰與地勤交涉，而其妻子在一旁額頭貼著退熱貼，卻未戴口罩。

港爸辯稱溫泉 浸得 太多

網民續指：「無耐有個日本地勤上機講一堆嘢，又量體溫，我聽到結果係『Slightly Fever』(輕微發燒)，咁問佢幾時發，佢話呢幾日，原因極好笑，話自己個家庭浸得溫泉太多，又發現個女隻眼紅晒。」經過一番交涉及簽署文件後，港爸一家終獲放行，但態度不友善，結果因他們的自私行為，航班延遲了一個多小時才起飛。

網民提到，在4小時的航程中，該家庭完全不戴口罩，「個女唔係瞓就咳，個男人係咁睇片，仲不停去廁所」。落機時，機長要求大家坐好，但港爸解開安全帶說要帶女兒去廁所，空姐叫他坐下，但他仍想離開座位，並以女兒快要尿急為理由哭鬧，卻沒人理會。落機後，女兒仍不停要求上廁所。樓主質疑：「就算你上機前灌水都邊有咁多尿屙？」並批評：「發燒唔好上機累人累物，仲要咳，帶口罩係常識」。他形容這次是他最差的飛行體驗。