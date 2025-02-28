網上熱話｜港爸送女上校車後泊車小睡　被抄牌斥無人情味惹網民反諷　

本港大部分咪錶（停車收費錶）在周一至周六的收費時間為上午8時至午夜12時。最近一名父親就在社交平台發文，表示早上剛送完女兒上校車後駕車上班，並在尖沙咀公司附近泊車，由於當時只是早上7時半，他在車上小睡一會，並打算在8時才「入錶」。惟他睡過頭，醒來便發現已被抄牌，直斥交通督導員沒人情味，「正常抄牌嘅人見到有人瞓在司機位都會敲下玻璃睇吓佢有冇事」。

樓主於本月19日在Threads發文分享，表示當日早上送女兒上校車，其後駕車直接回尖沙咀公司，並在附近金馬倫里的收費停車位泊車。由於距離早上8時開始收費時段還有半小時，「我諗住瞌一瞌到8點才入錶，點知瞓過咗龍」，睡醒後發現在8時32分時被抄牌，批評交通督導員看到他在車上睡覺，卻沒有敲車窗關心一下，反而直接抄牌，「真係覺得好冇人情味，正常抄牌嘅人見到有人瞓在司機位都會敲下玻璃睇吓佢有冇事」，又稱自己無言以對，「$320元就是買我一個教訓」。

網民斥冇責任「叫起身」：洗唔洗幫你冚被？ 帖文一出引來網民熱議，惟大部份人反斥樓主，「犯法就係犯法」、「你都話你訓左，你點知人有冇敲過，你係醒住就唔該入錶啦」、「用4蚊慳返320蚊，唔想浪費4蚊就校鬧鐘，我車泊門口錶位次次都要校鐘起身入錶」、「下次記得校定鬧鐘8am起身入錶，未夠收費時間想入錶都入唔到」、「你以為自己邊個，霸住位唔入錶，仲要出po取爐」、「其他司機睇見只會覺得你霸佔錶用嚟瞓覺。你問100個人，有99個都會覺得抄你牌係正確」、「叫你人情，唔叫道理，你佔用緊人地車位但未俾錢，做人老豆價值觀要岩先得架」、「$320買個教訓，又買個瞓覺」、「有責任叫你？洗唔洗幫你冚被？」、「八點要入錶，到32分鐘先抄你，有咩問題？」、「喺車度可以由7:30訓到8:32都幾西利 」。

「政府冇錢點會同你講人情」 不過，也有部份網民稱近年抄牌愈來愈「凶狠」，「政府冇錢點會同你講人情」、「最近呢幾年，抄牌與否已經無人情可言，泊街冇抄牌當行運，抄牌當交稅就算了」、「正常情況係會敲一敲先」、「今時真係唔同往日」。