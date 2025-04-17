網上熱話｜「港版富士山」照片瘋傳　網民：又變打卡熱點了

網民在社交平台Threads發相，分享家人日前拍攝的「港版富士山」，拍攝者於鰂魚涌健康東街十字路口近電車路旁，向近北角消防局的維港方向影相(Threads)

復活節長假開始，不少港人又到日本旅遊「返鄉下」，富士山更是其中必到「打卡」景點之一。近日，有網民在社交平台Threads發相，分享家人日前拍攝的「港版富士山」，笑稱「暫時未能返家鄉，唯有望梅止渴」。帖文引起網民熱議，至今已有16萬次瀏覽，不少網民驚呼與富士山十分相似，直言：「又一個打卡熱點」。

樓主分享圖片指是由妹夫路經此地時隨意拍，「他說這是香港的富士山，暫時未能返家鄉，唯有望梅止渴吧！」從圖片所見，拍攝者於鰂魚涌健康東街十字路口近電車路旁，向近北角消防局的維港方向影相，被指與富士山相似的山則是位於九龍東的飛鵝山，視角下可見山體輪廓與富士山相似，山頂恰巧有雲霧繚繞，與「正版」有幾分相像，加上有樓景襯托，如同身處富士吉田市。

啟德郵輪碼頭「可以扮新幹線」

該作品引起熱議，有人笑言山下的啟德郵輪碼頭「可以扮新幹線」，還有人留言分享自己拍攝的類似作品。網民驚嘆飛鵝山與富士山相似，「又變打卡熱點了」、「第一眼以為真係日本」、「靚圖」、「有時喺繁華鬧市中停低腳步，會有意想不到嘅景色」、「以前嚟過又無留意到咁嘅景色，真係好靚」、「呢張相真係影得好似富士山吖」、「你幻想一下便有」、「天氣很一般，郤就造就這效果」，亦有人指該拍攝地方有機會被小紅書內地網民推介，「ICAC(北角廉政公署總部)隔離，影完仲可以過去飲杯廉記咖啡」。

作品拍攝地點位於港島鰂魚涌附近的健康東街，方向位於北角消防局及柯達大廈之間，附近有廉政公署總部、香港殯儀館。港鐵港島線鰂魚涌站C出口步行約5分鐘可抵達；若乘搭巴士可於「英皇道健康村站」、「英皇道模範邨站」落車，乘搭電車可於「健康東街」落車。