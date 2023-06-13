網上熱話｜港產AV女優繪麗奈拒街頭合照稱「業界規矩」　網民：咁大牌？

素海霖（Erena）以藝名「繪麗奈」進軍日本AV界，成為首位土生土長的香港AV女優，其處女作上架後更令她人氣急升，收穫大量粉絲。而在昨日，素海霖在她個人Instagram中貼上粉絲與她的對話，內容是粉絲向她查詢「想搵你合照，可以去邊搵到你？」
拒街頭合照稱「業界規矩」
她隨後回應指，「不合照的，抱歉。因為之前舉行簽名見面會，合照都是要收費的，這樣會對他們不公平，謝謝。」她將相關截圖上載到IG Story作「公告」，並進一步解釋指，女優於活動場合外，不與粉絲合照是一貫「業界規矩」，又稱「如果係咁嗰日(見面會)所有人唔使過嚟啦，直接每日喺街度撞我」，最後幽默指「不過唔好亂咁撞我，我會痛」。
網民：咁大牌？
惟貼文一出，隨即引起熱議。有網民指「明星一樣有簽名會，但出到街都可以合照喎」、「咁大牌？」、「有寶咩？影張相都咁難」；但亦有網民力撐「咁對畀錢影相嘅粉絲，的確唔公平喎」、「之前河北彩花（AV女優）都話唔畀架」、「AV業界同明星業界，唔係同一個業界，尊重下啦。」
其實早於上星期，另一AV人氣女優河北彩花於夏威夷旅遊期間，就因拒絕與粉絲合照而被熱議。當時河北彩花於其個人Instagram中表示，以往與她合照的粉絲，都是自費參與活動才能與她合照，若是粉絲在路上遇到就隨意提供合照服務的話，對那些付費的粉絲不公平，另外她也想與粉絲的合照能夠擁有「獨特性」。