網上熱話｜港產AV女優繪麗奈拒街頭合照稱「業界規矩」　網民：咁大牌？

素海霖（Erena）以藝名「繪麗奈」進軍日本AV界，成為首位土生土長的香港AV女優，其處女作上架後更令她人氣急升，收穫大量粉絲。而在昨日，素海霖在她個人Instagram中貼上粉絲與她的對話，內容是粉絲向她查詢「想搵你合照，可以去邊搵到你？」

拒街頭合照稱「業界規矩」

她隨後回應指，「不合照的，抱歉。因為之前舉行簽名見面會，合照都是要收費的，這樣會對他們不公平，謝謝。」她將相關截圖上載到IG Story作「公告」，並進一步解釋指，女優於活動場合外，不與粉絲合照是一貫「業界規矩」，又稱「如果係咁嗰日(見面會)所有人唔使過嚟啦，直接每日喺街度撞我」，最後幽默指「不過唔好亂咁撞我，我會痛」。