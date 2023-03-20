網上熱話｜港男一行12人流浮山晚膳　埋單要呢個價被嘲「生劏水魚」

不少人愛到流浮山吃大餐，有網民分享日前一行12人到流浮山晚膳，惟埋單竟盛惠1.2萬，即平均每人1,000元。不過這頓如此昂貴的晚膳，卻被網民笑言「今次真係生劏￼水魚」。
埋單盛惠1.2萬
港男在社交平台群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖文，表示日前到流浮山享用晚膳，更貼出共12款菜式供網友看，其中包括酥炸生蠔、「龍躉」二食、蟹肉伊麵、蒜蓉蒜扇貝等等菜式。
港男也大方分享該晚飯的價格，「有老世（老細）埋單，12000（元）」，表示不用付錢，味道實屬一般 ，而且酒水亦是自帶，惟港男並沒有透露店家名稱及單據。
網民紛紛嘲笑成水魚
貼文不出一天即被網民廣泛討論，多人笑言港男一行12人已成水魚，「我覺得呢度12000真係太貴，就咁睇6000店家都有賺」、「點睇都吾似萬二蚊」、「12000(蚊)買到個LV(手袋)，好過食呢啲」、「仲有一味餸冇影到，￼￼就係生劏￼水魚！」、「呢刀唔係入肉，係完全入骨」、「$6000都話，萬二真係當你地成檯都係水魚」、「生蠔炸到甩皮甩骨，龍蝦炒到散曬，班炒球色澤灰暗，仲有碟唔知豉椒乜嘢炒到水舞間咁款，其餘嗰啲除瀨尿蝦都唔值錢，埋單萬二蚊都唔咋型就楝企水魚。」、「你比$6000我 煮埋剝埋殼，餵埋你食」。