網上熱話｜港男一行12人流浮山晚膳　埋單要呢個價被嘲「生劏水魚」

港男一行12人去流浮山用晚膳，埋單竟盛惠1.2萬，網民紛紛嘲笑成水魚。(FB香港茶餐廳及美食關注組)

不少人愛到流浮山吃大餐，有網民分享日前一行12人到流浮山晚膳，惟埋單竟盛惠1.2萬，即平均每人1,000元。不過這頓如此昂貴的晚膳，卻被網民笑言「今次真係生劏￼水魚」。

埋單盛惠1.2萬

港男在社交平台群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖文，表示日前到流浮山享用晚膳，更貼出共12款菜式供網友看，其中包括酥炸生蠔、「龍躉」二食、蟹肉伊麵、蒜蓉蒜扇貝等等菜式。

港男也大方分享該晚飯的價格，「有老世（老細）埋單，12000（元）」，表示不用付錢，味道實屬一般 ，而且酒水亦是自帶，惟港男並沒有透露店家名稱及單據。