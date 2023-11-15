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2023-11-15 15:02:20

網上熱話︱港男各區街頭藏100蚊 隨機送錢掀「全城尋寶熱」

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港男各區街頭藏100蚊 隨機送錢掀「全城尋寶熱」

港男各區街頭藏100蚊 隨機送錢掀「全城尋寶熱」

一名港男近日在社交平台Instagram及小紅書發起「香港限定市區藏錢計劃」，片段可見他在香港各區街頭的隱蔽地方收藏一百元現鈔，並歡迎有緣人「尋寶」拾取。他指其行為是效法新加坡的街頭藏錢熱潮，旨在與港人「分享喜悅」，有網友成功拾取中獎，掀起「IG尋寶熱」。

該位港男一周前開設帳號(香港閒人日常＠小紅書life.in.debt＠Instagram)，發起「市區藏錢計劃」，他每日會在香港的不同角落藏起一百元現鈔，再發佈影片予網民憑影片中線索尋寶，致力分享喜悅，例如他會將紙幣摺成小條狀放在木櫈不當眼位置或欄杆等，並將線索發佈在社交平台讓網民去尋找。

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效法新加坡活動  「等香港人開心下」

他此前已走到過銅鑼灣鵝頸橋、葵芳新都會、浸會大學外的公園、黃大仙上邨、葵涌新區公園等地，吸引不少網友尋寶，他亦會轉發幸運兒拾錢後「報喜」的片段，又發起投票詢問翌日進行遊戲的地區，今日他更「加碼」，額外贈送多一張餅卡。

一個月3000蚊  「勤力搵錢應可應付到」

港男回應網民提問，指其行為是效法新加坡的街頭藏錢熱潮， 自己一日拿一百元出來玩，「只是搭少程的士、食少餐牛角」，他又指「呢幾年覺得香港唔係太開心」，所以舉辦活動「等大家開心下」，初時只玩7日，惟反應熱烈下決定繼續舉行。對於有人問「咁玩法會唔會破產」，他回應「勤力搵錢應該仲應付到」，「一個月3000蚊，大家有得玩有得開心，唔好乜?」

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