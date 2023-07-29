網上熱話｜港男外賣App買260元乳豬打開竟少過例牌，網上大呻中伏。(fb Bill Lee)

很多人為方便，都會選擇用外賣App購買食物，不過近日一位網民就在社交平台上，大吐苦水，勁呻自己買260元乳豬，份量竟少過例牌的中伏經歷。

港男外賣App買260元乳豬打開竟少過例牌

稱自己中伏的一位港男，7月26日在Facebook群組「何文田街坊」中發文大吐苦水，表示自己用外賣軟件，在旺角一間酒家以260元，點了一份「大紅乳豬」外賣。不過當事主打開外賣盒時，發現盒中僅10件乳豬塊，

其後他寫道，「例牌都唔只咁少啦」，並致電酒樓與職員對質，惟對方未有歉意，更直接向港男承認「乳豬份量大概四份一左右」。港男感自己「中伏」，故發文提醒其他網民注意。