網上熱話｜港男大埔跌AirPods落坑渠　麵包店老闆娘熱心借鉗協助　網民：好有人情味

不少用AirPods聽歌的人，可能都會有遺失的經歷，日前有一位網友分享自己跌了AirPods落坑渠的故事，更表示幸好得一家麵包店老闆娘熱心借鉗協助，最終能拾獲耳機，免被妻子訓話，事件引起網民熱議。

將AirPods跌落坑渠

該名網民於Facebook群組大埔人大埔谷分享事件經過，稱上周六（25日）晚上於大埔太和步行至附近餐廳吃晚飯，行至王子麵包店對出時，不慎把戴在左耳的AirPods掉進坑渠內。他隨即打開渠蓋嘗試尋找，但只望到一堆污水及堵塞物，環境非常惡劣完全看不見AirPods的蹤影。

麵包店老闆娘熱心借鉗協助

及後麵包舖老闆娘見狀，主動協助該名網民，又借出電筒及鉗供他使用，過了一會後老闆娘亦用鉗幫他找到，他續指，老闆娘之後又讓他進店內洗手及幫忙清潔AirPods，令他感到人間有愛，更指「多謝老闆娘令我唔使俾老婆話」。