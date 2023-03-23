網上熱話｜港男好心做壞事　用酒精幫女友消毒Chanel手袋　網民：有冇Common Sense㗎？

Chanel手袋是很多女生夢寐以求的夢想名牌手袋，即使多次加價亦無阻女生對它的喜愛。近日一名港男表示，指自己好心用酒精替女友消毒其Chanel手袋，豈料遭女友發火，斥酒精會弄損手袋皮革，更罰做「廳長」，惟他未有反省，而是到網上討論區發文吐苦水，取暖不成更被網民反斥「有冇Common Sense㗎？」
好心用酒精消毒名牌手袋
該港男於日前在「香港討論區」發帖，標題為「幫女朋友消毒包包，結果俾佢罰去訓廳」，他表示個人潔癖比較嚴重，特別自從疫情之後，基本上去到邊消毒到邊，例如出街食飯會清潔餐具，按完升降機掣亦會用消毒噴霧噴雙手，返到屋企都習慣將隨身物品，包括手機、銀包、背包抹一抹。
他指，日前與女友外出後回家，趁女友前往洗澡，順道替她清潔隨身物品，抹手機和消毒手袋，打算展現好男友形象炫耀，豈料女友洗澡後聽見即發火，拿起Chanel手袋問他「有冇掂過？」。
港男如實回答她，已幫她用酒精全面噴過消毒，但女友不但不領情，更非常大反應回答：「個包包系佢儲左好耐錢先買到，咁樣噴法會好傷皮革…」。港男直指女友誇張，表示自己只是好心消毒，認為抹兩抹下不會有甚麼問題，又稱女友太生氣，罰做「廳長」睡客廳。
網民：有冇Common Sense㗎？
原打算在網上「圍爐取暖」的港男，在發文後不但取暖不成更被網民反斥沒有常識，指他行為的確會令女友動怒，並作出反諷留言「盡顯智慧」、「噴一噴即刻冇咗10萬」、「大拿拿十幾萬chanel袋比你用酒精抹，比著我都發脾氣啦」、「絕對唔可以揮發性液體清洗」、「皮革唔可以用酒精抹, 如果真係驚就唔好周圍擺」、「你都幾冇common sense」。
隨後港男死不認錯，更表示：「點知女人D袋咁麻煩啫……我抹完都無穿無爛」，網民立即再反駁，「似乎你真係無咩常識，知識同見識」、「唔誇張呀，d皮比消毒酒精掂到或者濕左水會救唔返」、「皮革類野一用酒精抹就會有個印」、「明知係Chanel袋仲要用酒精去抹...」、「你真系唔了解女人」。
清潔皮革手袋3個方法
綜合多個皮革及名牌手袋專家的方法，清潔皮革手袋其實有3個方法，方法如下：
- 可利用過期的面霜、乳液或護手霜把污漬擦掉，牛皮皮革上的沾上污漬；每隔數月可擦上專門的皮革護理劑或油脂，因滋潤纖維可使皮質變得柔軟。
- 若漆皮出現刮痕，可用棉花棒沾上適量的凡士林作清理，亦要避色被陽光曝曬引起變色。
- 絨面麂皮可用麂皮專用刷，再順相同方向梳刷麂皮，這有利刷順布料，若絨面不幸沾上水，可用乾淨沾濕的布料輕拍麂皮上的水痕處至痕跡消退。