網上熱話｜港男好心做壞事　用酒精幫女友消毒Chanel手袋　網民：有冇Common Sense㗎？

Chanel手袋是很多女生夢寐以求的夢想名牌手袋，即使多次加價亦無阻女生對它的喜愛。近日一名港男表示，指自己好心用酒精替女友消毒其Chanel手袋，豈料遭女友發火，斥酒精會弄損手袋皮革，更罰做「廳長」，惟他未有反省，而是到網上討論區發文吐苦水，取暖不成更被網民反斥「有冇Common Sense㗎？」

好心用酒精消毒名牌手袋

該港男於日前在「香港討論區」發帖，標題為「幫女朋友消毒包包，結果俾佢罰去訓廳」，他表示個人潔癖比較嚴重，特別自從疫情之後，基本上去到邊消毒到邊，例如出街食飯會清潔餐具，按完升降機掣亦會用消毒噴霧噴雙手，返到屋企都習慣將隨身物品，包括手機、銀包、背包抹一抹。

他指，日前與女友外出後回家，趁女友前往洗澡，順道替她清潔隨身物品，抹手機和消毒手袋，打算展現好男友形象炫耀，豈料女友洗澡後聽見即發火，拿起Chanel手袋問他「有冇掂過？」。

港男如實回答她，已幫她用酒精全面噴過消毒，但女友不但不領情，更非常大反應回答：「個包包系佢儲左好耐錢先買到，咁樣噴法會好傷皮革…」。港男直指女友誇張，表示自己只是好心消毒，認為抹兩抹下不會有甚麼問題，又稱女友太生氣，罰做「廳長」睡客廳。