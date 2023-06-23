網上熱話｜港男搬新屋全買淘寶電器　兩腳轉三腳究竟安唔安全？

新居入伙大部分人都會選擇添置新家電，近日一名港男搬新屋，則並非選擇於本港家電店舖選購，而是到淘寶購買。不過其後有人卻質疑，這些家電是否能達到機電署要求，但該港男回應「不需經過香港机（機）電工程署檢查」，引起網民熱烈討論。

港男開心分享從淘寶購入電器

一位港男在Facebook群組「淘寶開心share」發帖，寫道「打造全淘寶家居！第一轉家電！」，並貼出一張照片，向網友展示他從淘寶購來的家電。只見照片有4箱大盒，包括風扇燈、抽油煙機、冷氣等家電。

從淘寶並按照片品牌及家電搜尋，可見風扇燈銷量不俗逾萬人購買，價格亦僅200多人民幣即可買到；抽油煙機亦只需數百元即有交易，較香港本地價錢便宜數倍。

網民質疑家電能否符合機電署要求

港男淘家電一事引起網民關心，有人質疑家電能否符合機電署要求，惟港男回應「不需經過香港机（機）電工程署檢查」，有網民向他反映，他的淘寶家電可能未必符合機電署要求，故「受保左（咗）都肯定冇得賠比你」；有人則非常擔心安全問題，直言「有冇地址，如果係付（附）近我買份家居保險先」；亦有人表示香港行貨較安全，「其實行水除咗保養分別之外，每一件行貨都有機電工程署嘅核准」。

亦有網民支持港男，認為淘寶貨也有好品質，「其實大陸嘢又唔一定差，只不過有個別質量唔好啫，好似導電不良，機件金屬外露咁，香港有機電處（署）把關安心。」、「買內地電器一定要留意，最好不要買些長期要插住用電的電器(如雪櫃)，有起事來冇人在家好危險。」。