網上熱話｜港男網上怒插餐廳設「蠱惑價」餐牌　稱標價細如蒽粒「博大霧」誤導食客

有些茶餐廳為求在假日多賺一筆幫補平日生意，都會設假日餐牌，或者將部分餐點在假日加價。而近日大埔一間茶餐廳就因為餐牌標價不清晰而遭人在網上投訴，更有網民回應該餐廳原來早有不少「事蹟」。

港男買外賣因收費而感不快

一名港男在社交平台群組「大埔 TAI PO」發文，指自己上周六（18日）時，在大埔一間茶餐廳買外賣時，因收費問題而感不快。

港男在帖文內稱，他在當天約上午11點半左右路過大埔大元街市，及到該茶餐廳買外賣，當時仍是早餐牌，及後店內女職員到門口招客，並指已有午餐提供，亦遞上當日午餐牌及「蒽油雞扒飯」的餐牌予他。

之後港男下單了一份標價78元的香草焗比目魚，以及48元的蔥油雞扒飯，收銀員收取他共143元現金。30秒後港男心感奇怪，因兩餐點價格合計只是126元，他隨後回店內跟店員了解，店員向他表示，「星期六日加10元」。

後來港男回應不要，並指「我是按餐牌叫48蚊嘢，不是58蚊嘢，取消雞扒。」店員拒絕港男要求，指出門口大牌有寫上假日加價，是他沒有看清楚，又指「打左單無得取消」，然後有一名男侍應衝向港男，並一手搶走單據叫收銀退錢，指話不做港男生意。