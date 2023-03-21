網上熱話｜港男網上怒插餐廳設「蠱惑價」餐牌　稱標價細如蒽粒「博大霧」誤導食客

有些茶餐廳為求在假日多賺一筆幫補平日生意，都會設假日餐牌，或者將部分餐點在假日加價。而近日大埔一間茶餐廳就因為餐牌標價不清晰而遭人在網上投訴，更有網民回應該餐廳原來早有不少「事蹟」。
港男買外賣因收費而感不快
一名港男在社交平台群組「大埔 TAI PO」發文，指自己上周六（18日）時，在大埔一間茶餐廳買外賣時，因收費問題而感不快。
港男在帖文內稱，他在當天約上午11點半左右路過大埔大元街市，及到該茶餐廳買外賣，當時仍是早餐牌，及後店內女職員到門口招客，並指已有午餐提供，亦遞上當日午餐牌及「蒽油雞扒飯」的餐牌予他。
之後港男下單了一份標價78元的香草焗比目魚，以及48元的蔥油雞扒飯，收銀員收取他共143元現金。30秒後港男心感奇怪，因兩餐點價格合計只是126元，他隨後回店內跟店員了解，店員向他表示，「星期六日加10元」。
後來港男回應不要，並指「我是按餐牌叫48蚊嘢，不是58蚊嘢，取消雞扒。」店員拒絕港男要求，指出門口大牌有寫上假日加價，是他沒有看清楚，又指「打左單無得取消」，然後有一名男侍應衝向港男，並一手搶走單據叫收銀退錢，指話不做港男生意。
港男：餐牌價錢比蒽粒還細字
港男又形容該餐廳「好惡、好蠱惑」，他稱「雞扒禁(咁)大隻字$48，(星期六日加10元)比蒽粒還細字」，又說「星期六、日加$10，仲要貼上去同甩色。」他表示，相信好多人沒留意或會中招，指公開事件不是10元的問題，是「不老實￼、蠱惑的餐牌」問題，因該餐廳一帶食肆專做街坊及老￼人家生意，「博大霧加$10」，批評餐廳「不老實」。
網民大爆過往事蹟
多位網民看過事件後感到共鳴，亦在留言與大家分享，「呢間餐廳d女侍態度好正，我叫熱齋啡，佢嚟左杯加左奶，叫佢換，一個阿姐大嗌態度勁差『呢杯咪齋啡囉！』我都唔執輸，大嗌『你杯嘢有奶呀！齋啡！』」、「睇住佢係鋪頭大大聲鬧d員工，d員工忍氣吞聲好委屈￼，本身有食，但見到老細人品咁好無再食」、「叫過個牛扒，韌過車軚，投訴過都無用，自此永久黑名單」、「個老闆好衰，食過一次，食食吓佢大大聲講晒粗口周圍鬧員工，又拍枱又嘈，全場包括我張枱都有幾個小朋友係度。隔離枱位女士叫佢尊重下客人，有小朋友係度唔好咁嘈講粗口，佢仲想衝埋枱咁既樣兇果位女士。以後都唔會幫襯！」
亦有網民表示，該店老闆亦在群組中，又透露數年前餐廳亦頗受大埔街坊歡迎，又指港男相中拍得的人正是老闆，「個老細係舊大埔gp 好活躍，開左店之後r左好多谷友食，個陣仲有好多大埔友開po，之後就愈做愈X」，港男亦回應「不好意思，X老板，誤會左你是打工。原來你是禁有霸氣老板，出來講兩句，好多人等緊。小弟想拜你為偶像，能嗎？」；亦有網民建議報海關，「係咪告得？誤導消費者」、「海關得唔得？ ￼違反商品說明條例」。