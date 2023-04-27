網上熱話｜港男街頭執朝鮮護照惹熱議　網民：係唔係北韓特工？

在外地遺失護照非常麻煩，因需要報失之類的動作，近日一名港男就在街上執到一本外國護照，並於網上平台發文尋找失主，惟這本特別的護照惹起熱議，原來該護照為朝鮮護照，十分罕見；更吸引不少網民驚訝表示「係唔係北韓特工？」。

護照寫有北韓公務用 帖文最先上傳於群組「香港失物報失及認領群組」，該名港男亦貼出數張照片，並寫上「姓kim的，邊個留低咗」，指出於街上拾獲一本護照。 從港男上傳的照片可見，該護照封面頁為藍色，印有上「DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF KOREA」（朝鮮民主主義人民共和國／北韓），亦印有「FOR PUBLIC AFFAIRS」（公務用）；護照內外也有朝鮮國徽及其國花「木蘭」。