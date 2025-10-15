網上熱話｜港足球迷入啟德帶埋電腦開工 網民：冇嘢阻止香港人做嘢！(有片)

亞洲盃外圍賽C組賽事，香港代表隊於啟德主場館出戰，最後時刻10人應戰被孟加拉迫和1:1，暫時繼續排在小組第一。賽事吸引45489名球迷入場，刷新上次主場對印度的入場人數紀錄，現場一片紅海為港足打氣，惟有入場觀眾於社交平台Threads上載一段片段，可見球賽期間有一位紅衫男士在觀眾席中打開手提電腦，屏幕有PowerPoint簡報文件，似是在埋頭工作，未知男子是否未完成工作便趕入場撐港隊，拍片者亦笑言：「成件事好香港。」

貼文引起熱議，有網民稱：「證明返工幾忙都好，有心一定可以睇波，支持港隊」、「證明時間係唧出嚟嘅….」、「真係好鍾意返工」、「佢做住野都要睇波，佢睇緊波都要做野」、「多謝手足咁忙都入場撐港隊」、「冇嘢阻止香港人做嘢！」，亦有人用港產片《賭俠》用電腦分析啤牌出現機率的經典情節惡搞，稱男子是即場作球賽分析，「電腦分析，30%香港贏、20%孟加拉贏、50%和」

根據此前啟德體育園的告示，入場人士應遵守場地規則注意攜帶物品的限制，包括平板電腦不可帶入場內，有多名球迷昨日反映欲帶手提電腦及iPad入場觀賽時，於安檢被搜出拒絕入場，需前往附近商場儲物櫃寄存，質疑園方未有高調宣傳，令一眾打工仔產生不便。