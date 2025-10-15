熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-10-15 15:27:23

網上熱話｜港足球迷入啟德帶埋電腦開工 網民：冇嘢阻止香港人做嘢！(有片)

分享：
有入場觀眾於社交平台Threads上載一段片段，可見球賽期間有一位紅衫男士在觀眾席中打開手提電腦，屏幕有PowerPoint簡報文件，似是在埋頭工作(Threads)

有入場觀眾於社交平台Threads上載一段片段，可見球賽期間有一位紅衫男士在觀眾席中打開手提電腦，屏幕有PowerPoint簡報文件，似是在埋頭工作(Threads)

亞洲盃外圍賽C組賽事，香港代表隊於啟德主場館出戰，最後時刻10人應戰被孟加拉迫和1:1，暫時繼續排在小組第一。賽事吸引45489名球迷入場，刷新上次主場對印度的入場人數紀錄，現場一片紅海為港足打氣，惟有入場觀眾於社交平台Threads上載一段片段，可見球賽期間有一位紅衫男士在觀眾席中打開手提電腦，屏幕有PowerPoint簡報文件，似是在埋頭工作，未知男子是否未完成工作便趕入場撐港隊，拍片者亦笑言：「成件事好香港。」

有入場觀眾於社交平台Threads上載一段片段，可見球賽期間有一位紅衫男士在觀眾席中打開手提電腦，屏幕有PowerPoint簡報文件，似是在埋頭工作(Threads) 有入場觀眾於社交平台Threads上載一段片段，可見球賽期間有一位紅衫男士在觀眾席中打開手提電腦，屏幕有PowerPoint簡報文件，似是在埋頭工作(Threads) 有入場觀眾於社交平台Threads上載一段片段，可見球賽期間有一位紅衫男士在觀眾席中打開手提電腦，屏幕有PowerPoint簡報文件，似是在埋頭工作(Threads) 有入場觀眾於社交平台Threads上載一段片段，可見球賽期間有一位紅衫男士在觀眾席中打開手提電腦，屏幕有PowerPoint簡報文件，似是在埋頭工作(Threads) 有入場觀眾於社交平台Threads上載一段片段，可見球賽期間有一位紅衫男士在觀眾席中打開手提電腦，屏幕有PowerPoint簡報文件，似是在埋頭工作(Threads) 有入場觀眾於社交平台Threads上載一段片段，可見球賽期間有一位紅衫男士在觀眾席中打開手提電腦，屏幕有PowerPoint簡報文件，似是在埋頭工作(Threads) 有入場觀眾於社交平台Threads上載一段片段，可見球賽期間有一位紅衫男士在觀眾席中打開手提電腦，屏幕有PowerPoint簡報文件，似是在埋頭工作(Threads) 有入場觀眾於社交平台Threads上載一段片段，可見球賽期間有一位紅衫男士在觀眾席中打開手提電腦，屏幕有PowerPoint簡報文件，似是在埋頭工作(Threads)
安永佳為港隊操刀12碼。(吳康琦攝) 香港隊對孟加拉。(吳康琦攝) 足總製作的大型橫幅。(吳康琦攝) 球迷高舉香港隊毛巾支持。(吳康琦攝) 北看台的香港隊球迷。(吳康琦攝) 北看台的香港隊球迷。(吳康琦攝) 大批香港球迷入場觀戰。(吳康琦攝) 孟加拉球迷一同入場。(吳康琦攝) 在啟德參與網球賽的香港球手黃澤林入場支持香港隊。(吳康琦攝) 孟加拉球迷一同入場。(吳康琦攝) 香港隊對孟加拉。(吳康琦攝) 港隊祖連奴的攻門引起對手防線的混亂。(吳康琦攝) 港隊艾華頓邊路被夾擊。(吳康琦攝) 香港隊對孟加拉。(吳康琦攝) 孟加拉的卡斯拉跌費蘭度，令港隊獲得12碼。(吳康琦攝) 港隊的祖連奴左路窄位的攻門。(吳康琦攝) 港隊球迷用手機燈試圖騷擾對手的罰球。(吳康琦攝) 安永佳射入12碼。(吳康琦攝) 香港隊對孟加拉。(吳康琦攝) 孟加拉的卡斯拉跌費蘭度，令港隊獲得12碼。(吳康琦攝) 港隊祖連奴的攻門引起對手防線的混亂。(吳康琦攝) 香港隊對孟加拉。(吳康琦攝) 香港門將謝家榮把守港隊大門。(吳康琦攝) 香港隊的艾華頓力抗對手包夾。(吳康琦攝) 中國香港足球代表隊 球迷 上仗為港隊致勝的李小恆。(吳康琦攝) 中國香港足球代表隊 球迷

貼文引起熱議，有網民稱：「證明返工幾忙都好，有心一定可以睇波，支持港隊」、「證明時間係唧出嚟嘅….」、「真係好鍾意返工」、「佢做住野都要睇波，佢睇緊波都要做野」、「多謝手足咁忙都入場撐港隊」、「冇嘢阻止香港人做嘢！」，亦有人用港產片《賭俠》用電腦分析啤牌出現機率的經典情節惡搞，稱男子是即場作球賽分析，「電腦分析，30%香港贏、20%孟加拉贏、50%和」

adblk5

根據此前啟德體育園的告示，入場人士應遵守場地規則注意攜帶物品的限制，包括平板電腦不可帶入場內，有多名球迷昨日反映欲帶手提電腦及iPad入場觀賽時，於安檢被搜出拒絕入場，需前往附近商場儲物櫃寄存，質疑園方未有高調宣傳，令一眾打工仔產生不便。

在 Threads 查看

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News