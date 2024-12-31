網上熱話｜港鐵上水站母子被指偷麵包　戴帽男掟包斥送貨員：點冷靜啊依家(有片)

港鐵上水站昨午(30日)發生懷疑偷麵包的衝突。網上影片顯示，一對母子被一間連連鎖麵包店的送貨員指控涉嫌偷取放在港鐵站路邊的麵包，雙方發生口角，過程被目擊者拍攝並上傳至網絡。

影片中，一名戴鴨舌帽的男子與送貨員對峙。他首先勸母親回家，隨後憤怒地表示：「我依家被人屈偷嘢！」送貨員回應：「你想點？依家，冷靜啲！」男子則怒斥：「點冷靜啊，依家，你咁樣講嘢法！」送貨員反問：「依家邊個唔冷靜。」男子立即回應：「我唔冷靜囉，我畀人屈偷嘢喎！」

男子接著要求送貨員道歉，此時路人指出地上有麵包，男子母親拾起麵包交與男子，男子將麵包用力掟回運送盤中，並從母親手堆車中拿出一包麵包，強調：「我攞返我麵包！」、「我地啱啱買完架。」送貨員則說：「周圍都係天眼，唔駛講咁多嘢。」男子回應：「好呀，睇吓，你有無講嘢。」送貨員亦表示：「我無所謂㗎。」男子亦表示：「我都無所謂。」各人在現場守候職員到來，影片至此結束。

網民：報警睇天眼啦

有網民在影片下留言，認為應該查看天眼及報警：「報警睇天眼啦！講咁多」、「有CCTV偷嘢好難走甩。佢肯接受道歉如果真係偷就道歉算」、「直接報警啦！講咁多做咩啊！？」、「有無搵地鐵職員睇cam？跟住直接報警啦，咁大口氣。」