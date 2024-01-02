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2024-01-02 18:54:00

網上熱話｜港鐵出口告示牌串錯字　西灣河變西「喂」河？

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網上熱話｜港鐵出口告示牌疑串錯字 西灣河變西「喂」河？

網上熱話｜港鐵出口告示牌疑串錯字 西灣河變西「喂」河？

【18:54更新】新增港鐵回應

社交平台Facebook群組近日流傳照片，可見位於港鐵西灣河站B出口往西灣河文娛中心的告示牌，英文「Sai Wan Ho Civic Centre」錯誤串錯字為「Sai Wai Ho Civic Centre」，照片曝光後，隨即有人以膠紙白紙將「i」字更正為「n」字；港鐵回覆《am730》表示，車站已得悉有關事宜，並已即時作出臨時更正，已安排於收站後(3日)更換該指示牌。

社交平台Facebook群組近日流傳照片，可見位於港鐵西灣河站B出口往西灣河文娛中心的告示牌，英文「Sai Wan Ho Civic Centre」錯誤串錯字為「Sai Wai Ho Civic Centre」。(fb筲箕灣西灣河關注組) 照片曝光後，隨即有人以膠紙白紙將「i」字更正為「n」字(fb將軍澳主場) 網上熱話｜港鐵出口告示牌疑串錯字 西灣河變西「喂」河？ 網上熱話｜港鐵出口告示牌疑串錯字 西灣河變西「喂」河？ 網上熱話｜港鐵出口告示牌疑串錯字 西灣河變西「喂」河？ 網上熱話｜港鐵出口告示牌疑串錯字 西灣河變西「喂」河？ 網上熱話｜港鐵出口告示牌疑串錯字 西灣河變西「喂」河？ 網上熱話｜港鐵出口告示牌疑串錯字 西灣河變西「喂」河？ 網上熱話｜港鐵出口告示牌疑串錯字 西灣河變西「喂」河？ 網上熱話｜港鐵出口告示牌疑串錯字 西灣河變西「喂」河？ 網上熱話｜港鐵出口告示牌疑串錯字 西灣河變西「喂」河？

事件引起網民熱議，不少人為Sai Wai Ho「正名」：「西喂河」、「西圍河」、「西躝河」、「西威可」，亦有人稱「係喎！從來都無留意添」、「都想問其實係咪咁多年都係呢個牌，真係冇乜留意到，但係啲低級錯誤都幾搞笑」、「n同i其實爭好遠」、「現時啲人無交(校)對。好多串錯字。見怪不怪」、「唔係掛連港鐵都會咁？」，惟亦有網民「錯重點」，以為是Civic Centre出錯，「請問咩叫civic centre？ civic 呢個字同文娛有咩關係」，惟隨即被其他人駁斥「Civic Centre 一向譯作文娛中心」。

資料顯示，西灣河文娛中心由2022年4月1日起暫時關閉以進行翻新及改善工程，並預計於2025年第一季以全新面貌再提供服務。

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