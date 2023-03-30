網上熱話｜港鐵四眼男疑偷拍短裙女斷正　女事主：你快啲delete佢先 (新增港鐵回應)

【3月30日更新】港鐵回覆傳媒表示，根據紀錄，周一(27日)晚上約8時15分，中環站職員接獲一名女乘客求助，報稱被一名男子偷拍其腿部，職員於是協助報警；警員到場處理，車站職員其後向該男子發出違反香港鐵路附例警告通知書，並記錄在案。港鐵指，一直致力為乘客提供舒適乘車環境，呼籲乘客顧己及人，不要做出影響其他乘客行為；若有乘客覺得受到滋擾，可即時通知車站職員，以便作出適切跟進。

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【3月29日更新】社會不時有偷拍的事件出現，部分雖屬誤會，惟有部分卻是事實。今日(29日)在社交平台就流傳一段戴眼鏡的男子懷疑在港鐵偷拍短裙女被揭發的片段，被偷拍的金髮短裙女情緒激動，不斷要求眼鏡男刪除偷拍圖片或視頻，旁人就合力阻止眼鏡男子離開，引來網民關注。

該片段長約20秒，發帖的網民表示：「男仔偷拍靚妹被發現」。片段顯示一名金髮短裙女與幾名途人合力阻止一名身穿迷彩衣、牛仔褲，佩戴口罩的眼鏡男子離開，期間短裙女情緒激動，高聲喝斥眼鏡男子刪除懷疑偷拍圖片或視頻：「你快啲delete(刪相)」、「你做咩影我呀？」、「你delete(刪除)咗佢(圖片)先」。數名途人就包圍著眼鏡男子，同時合力在他手上拿走懷疑偷拍的手機，其中一名女子就用腳踩著眼鏡男子，以防他逃走。起初「四眼男」堅拒交出手機，惟在數名途人合力制服下終於就範，放手交出手機供途人查閱。影片到此結束。