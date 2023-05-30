網上熱話｜港鐵太和站MMA混戰主角似藝人　網民：吳卓羲大戰吳京(有片)

網上熱話｜港鐵太和站MMA混戰主角似藝人，網民稱「吳卓羲大戰吳京」。(FB大埔 TAI PO)

港鐵車廂再有「MMA」事件出現，近日網上瘋傳一段兩男子在港鐵的打鬥片段，混戰片段中主角容貌更酷似藝人吳卓羲及吳京，惹起網民討論，網民更直言「吳卓羲大戰吳京！」。

儘管白衣男連環中腳中拳，但亦未有還手，面對黑衣男僅作言語攻擊，同時不斷挑釁：「打X死我，試嚟睇吓！」，疑為黑衣男的朋友一度欲調停雙方及分隔二人，甚至打算將白衣男趕出車廂，「你走啦！佢打死你呀」；黑衣男更想走出車外追打白衣男，最終被拉回車廂內。至於拍片的網民，亦在片中講表示，是白衣男開頭先撩人，但白衣男無還手捱打的行為卻全程「佔上風」，顯得今次非常黑衣男蝕底。

港鐵職員及警員其後到場

片尾可見有港鐵職員到場，攙了解警員其後亦到場跟進，而警方資料顯示，當日警方接獲報案，指有兩名男子在港鐵車廂因推撞發生糾紛，有人有酒氣，事件中暫時無人被捕。

翻查條例，據第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥即屬犯罪，可被罰款5,000港元及監禁12個月。

網民：吳卓羲大戰吳京

網民看片後紛紛表示兩名主角激似藝人，其中黑衣男酷似藝人吳卓羲，而白衣男則貌似內地演員吳京，「今次真係吳卓羲大戰吳京」；亦有網民建議用吳卓羲的首本名曲勸架，「別怪他，別怪他」、「連把聲都似吳卓羲，小癲」。其餘網民亦留言，「吳京一啲都唔驚」、「吳卓羲果然係衝動掌門人」、「現實同做戲都咁衝動」、「一齊落車, 打贏果個搭下班車, 輸左果個搭救傷車, Super」、「白衫幾似吳京」。