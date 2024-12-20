網上熱話｜港鐵女子疑車廂進食　遭走音男怒斥：一啲規矩都無(有片)

港鐵走音男怒斥港女在車廂內飲食，指她「一啲規矩都無」。(網片截圖)

港鐵車廂明確禁止飲食，但有時仍會有人因為需求而違規。網上流傳一段影片，顯示一名男子在港鐵車廂內高聲斥責一名女子違規飲食。期間該男子情緒激動，用手指指著女子以及頓足，他的行為表現引起網民議論。

有女網民日前在社交平台Threads發布了一段影片，顯示港鐵車廂內一名揹著帆布袋男子正大聲激動地斥責一名女子違規飲食。他怒斥道：「地鐵係唔可以飲食㗎喎！妳離晒大譜㗎喎！一啲規矩都無！」。女子反駁要求男子「收聲」，並表示「我唔出聲唔代表我好恰」。男子聽後情緒更激動，尖聲表示自己「理直氣壯」不會收聲，並一邊指著女子，一邊頓足責罵她「離晒大譜」。

期間男子情緒愈發激動，轉身走向四周乘客問「地鐵係咪唔可以飲食㗎？」，卻被乘客要求「行開啦」，其他乘客亦疑似到站起身離開。影片至此結束。

網民質疑男子有情緒問題

影片引發大量網民留言，有人支持男子的做法，表示：「咁佢真係冇講錯，地鐵係唔比食嘢」、「雖然個男人好激動，但佢真係知規矩，正義之火上晒頭」。

不過，更多網民認為男子的行為過於激烈，甚至懷疑他有情緒問題：「佢雖然冇講錯，的確嚴禁飲食，但佢太執著，搞到成車人都受影響，某種程度上太冇人情味」、「講到走晒音。道理上佢無乜問題亦無錯」、「我一直都話香港人好多人有需要睇精神科醫生」、「有自閉問題，偏執行為嘅就係咁」。