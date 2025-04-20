網上熱話｜港鐵婆婆疑逼少女讓關愛座　被拒後舉中指斥：你無家教㗎(有片)

港鐵關愛座又變「批鬥座」？近日本地網絡瘋傳多段港鐵車廂影片，內容顯示一名婆婆疑因要求兩名少女讓出關愛座遭拒後，不僅拿出手機反拍，更對少女舉中指並斥責：「你唔係香港人啊！你無家教㗎！」事件隨即引發網民熱烈討論。

自稱「長輩」 以 「 內地 規例 」施壓

該名婆婆站立於車廂通道，要求疑似坐在關愛座上的少女讓座。少女以身體疲倦為由拒絕後，婆婆立即反駁：「關愛座唔係講你攰唔攰，係畀老人家同細路坐」。少女與友人隨即反問：「我哋就唔算細路咩？」婆婆見狀，進一步以長者身份施壓，強調：「我係長輩，一句講哂」，更試圖以「內地規例」作為理由。

拿手機反拍少女疑威嚇放上網

雙方你一言我一言，其後婆婆在對面座找到空位坐下，拿出手機反拍，涉事少女表示「你咪影囉！」，婆婆舉機拍攝期間以英語表示「Good！Good！」並且提及「social media」等字眼，涉事少女隨即表示「你影啦！影啦影啦！」

另一段影片顯示，婆婆向少女舉中指，並斥責：「你唔係香港人啊！無家教㗎！」少女事後在社交平台threads交代經過，指婆婆「冇禮貌」，「舉中指好意思話我哋冇家教」，又說問過地鐵人員：「工作人員話過讓唔讓係睇我自己。」

事件引爆網上熱議，不少人批評婆婆對關愛座一知半解，並且恃老賣老，也有不少網民留言希望取消關愛座的安排，更有目擊者上傳照片，指車廂當時有空位，質疑婆婆存心找碴。