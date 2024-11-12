網上熱話｜港鐵婦關愛座吸電子煙　神情裝扮惹索「太空油」疑雲(有片)

以電子煙包裝的新式毒品「太空油」近日在香港湧現，其成分除了第一類毒品「依託咪酯」外，還可能包括多種毒品，如大麻油和俗稱「K仔」的氯胺酮，對人體危害極大。近日在社交平台瘋傳一段影片，顯示一名女子在港鐵車廂內的關愛座上吸食電子煙，但她的神情和裝扮引起網民懷疑她正在吸食「太空油」，並要求樓主通知港鐵職員及報警處理。

有網民以「點解而(依)家啲人可以誇張到，喺地鐵入面食電子煙」為題發布短片。畫面可見一名中年婦女在港鐵關愛座上，一手拿著電話，另一手則持著電子煙，期間懷疑在車廂內吸食電子煙，大模廝樣地吞雲吐霧，旁若無人，並拿起手機用錄音說話。她的衣著簡單，神情略顯不精神，疑似正在進行吸毒行為。

網民：D 毒癮好勁喎

影片發布後隨即惹來網民熱議，不少網民懷疑片中女子吸食的是「太空油」。有網民評論道：「個樣道姑嚟，應該唔係電子煙，疑似係太空油」、「D毒癮好勁喎」、「真係黐X線㗎喎」、「加熱電子煙已犯法了」、「噴出嚟啲煙有冇毒？」；亦有網民呼籲樓主通知港鐵職員及報警處理：「你吾直接報警，反而係到公審」、「拉緊急制然後同車長講」、「職員何在？執法人員呢？」、「即時報警」。

根據《港鐵附例》第23條，鐵路處所內禁止吸煙，最高處罰為罰款5,000港元，提醒乘客不要在鐵路處所內吸煙。如有乘客發現相關情況，可聯絡港鐵職員作適切跟進。