網上熱話｜港鐵宣傳扶手電梯企穩再掀熱議　有網民不認為「離地」：本身就唔預你行

香港人生活節奏急速，不少市民都會約定俗成在扶手電梯「左行右企」，騰出左方通道予趕時間的人使用。政府早年已經指出，在正移動的扶手電梯上行走會更容易失平衡跌倒，多年前已提醒市民不應在扶手電梯上行走。近日網上再次出現關於「左行右企」與「企定定」的討論，有網民認為港鐵最新的宣傳廣告要求乘客改為「左右企穩」呼籲「離地」，亦有留言不認為呼籲有問題，「扶手梯本身就唔預你行。」

LIHKG討論區近日有用戶轉載一幅網上圖片，顯示港鐵站內有海報宣傳「改變習慣，安全最讚」、「左右企穩，安全要緊」。不過，發帖的網民認為繁忙時間人流太多，「繁忙時間全世界都左上右企，你同我講企穩，管理層有冇現場睇過呀，左邊無人會企囉」，批評廣告「離地」。

有留言認為「左行右企」是社會默認的規矩，實際上對趕時間的人亦有需要，「識左行右企先係真香港人」、「左右都行先啱，咁鐘意企搭𨋢啦」、「日本而(依)家都教育緊兩邊都企，不過同香港一樣冇人理。」與此同時，有心水清的網民就不認為宣傳有錯，「本身扶手電梯唔suppose你行」、「扶手梯本身就唔預你行，到時候搞到受傷又要搵地(港)鐵賠」、「同關愛座一樣，大家曲解咗佢嘅原意之後仲好意思話撥亂反正嗰條友厚面皮。」

兩鐵合併前已宣傳「搭電梯、握扶手」

《am730》翻查資料，發現2007年的一期消委會《選擇》月刊曾探討扶手電梯意外趨增的現象，並引述當時的地鐵指，早在2006年已透過廣告宣傳「搭電梯、握扶手、咪亂走」的訊息，並已推出過地鐵扶手電梯安全運動。九廣鐵路則回覆消委會指，每年都有大型安全運動宣傳使用扶手電梯的安全，包括創作口號「企定唞一唞，唔好心急亂咁走」；至2009年港鐵亦曾宣傳「握扶手 企定定 最抵讚」。