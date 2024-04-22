網上熱話｜港鐵導盲犬遭老伯指罵面露委屈 視障女主人激動反擊(有片)

主人疑似委屈落淚但仍捉實狗繩，鄰座一名女乘客則安慰她「唔使喊，佢唔識啫」。此時，站在車門旁邊的一名戴眼鏡、身穿羽絨背心的老翁回頭指罵狗隻及失明女主人，言語中疑似質疑狗隻並非導盲犬：「你做乜嘢導盲犬？話比你聽」（影片截圖）

導盲犬一直獲批准乘搭港鐵等交通工具，也可進入大部份場所，協助視障人士安全到達目的地。但本港很多人對其認知仍有不足，不時仍有歧視導盲犬的事件發生。近日社交平台流傳片段可見，一名失明女士帶同導盲犬乘搭港鐵時，遭一名老翁指罵，期間主人護狗心切激動反駁，期間也有其他乘客仗義執言，可憐的導盲犬全程乖乖伏在地上，眼神顯得非常無奈委屈，引來不少網民留言為其發聲。

導盲犬回望女主人眼神無奈

根據該段22秒影片可見，當時港鐵車廂內有一隻戴著導盲鞍的黑色導盲犬拉布拉多，趴在失明的女主人前面，女主人疑似委屈落淚但仍捉實狗繩，鄰座一名女乘客則安慰她「唔使喊，佢唔識啫」。此時，站在車門旁邊的一名戴眼鏡、身穿羽絨背心的老翁回頭指罵狗隻及失明女主人，言語中疑似質疑狗隻並非導盲犬：「你做乜嘢導盲犬？話比你聽...」

老翁此話一出隨即引起不滿，女乘客反駁「佢係導盲犬嚟㗎！」，站在旁邊另一名穿格仔短袖的老翁亦指著狗狗仗義相助幫口道：「寫到明係導盲犬」。女主人亦大聲激動反擊：「我眼盲我就睇唔到你啫，你對眼無盲㗎嘛，咁你又睇唔到？」導盲犬全程乖乖伏在女主人旁邊，緊守崗位，惟眼神顯得非常無奈，期間疑感受到女主人情緒激動，一度回頭望向女主人，惟見女主人未有下達任何命令，繼續趴坐守護女主人。老翁之後未有再出聲，再至影片結束。雙方舌戰期間，聽到有乘客說：「好得人驚！」