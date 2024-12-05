網上熱話｜港鐵屯馬綫車廂驚見大便　目擊者：勁臭以為有人放屁

港鐵車廂再次驚見「黃金」！在女網民周一(12日)晚在社交平台threads發文，指在搭乘港鐵屯馬綫到顯徑站時，「無端端聞到勁臭」。最初她以為只是有人放屁，但幾分鐘後，隨著其他乘客慢慢從右邊車廂走近，當有人從大圍站下車後，她望向地板驚見「有嚿X」。她對於車廂出現排泄物感到匪夷所思，於是貼圖詢問「到底係發生咗什麼事？」

從她上傳的照片可見，在車廂靠近扶手的位置，地板上有一大件深啡色物體，疑似大便。雖然照片顯示當時車廂的人流不算多，但仍有其他乘客坐在附近，難免讓人感到嘔心。

不少網民在帖文下留言表示難以置信：「點樣可以著住褲企喺度痾到落地下？」、「瀨屎的人冇著底褲？嚿X咁大同埋成到形。」樓主回應稱：「條褲應該穿咗窿」和「唔知」，也有人要求「講還講唔好貼相」。

網民截圖：有女生 「瀨X」

當中有人截圖分享另一疑搭乘同車的乘客帖文，表示到達鑽石山站時，親眼目睹一名女生在他面前「瀨X」。據該乘客形容，他最初以為對方放屁「好X臭」，但隨後卻在地上看到「有X」，驚訝不已地稱，「企喺度都瀨到屎，最X堅係瀨完仲可以扮無嘢同個fd(friend)傾偈。」