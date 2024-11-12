網上熱話｜港鐵指示牌齊現「油麻地」「油蔴地」 邊個先正確？

「油麻地」定「油蔴地」？有網民昨日於社交平台facebook群組「90年代回憶 (新版)」發布照片，可見港鐵油麻地站內一個出口指示牌顯示「油蔴地公共圖書館」的「蔴」字及「油麻地賽馬會診所」的「麻」字有所不同，詢問「請問用邊個(麻／蔴）先正確？」。 翻查政府新聞網、政府電話簿等多個官方資料顯示，油蔴地公共圖書館的門口招牌及康文署官方名字均使用「蔴」，惟列出其官方地址時卻使用「油麻地」，至於油麻地賽馬會診所的門口招牌及衞生署官方名字均使用「麻」。

桐油蔴纜地名由來 資料顯示在1860年代起，油麻地曾是漁民在該處修補漁船並曬晾船上麻纜，故得名「麻地」，後來改稱為「油麻地」，「油」字指在漁民製作、修補蔴纜和維修船隻的「桐油」。至於「蔴」字得名於「蔴纜」，指以麻類製成的繩纜和漁網。 兩字均相通 早期多採用「蔴」字 其實「麻」「蔴」兩字均相通，惟早期多採用「蔴」字，例如1924年成立的「香港油蔴地小輪」，及「油蔴地天主教小學」、「油蔴地街坊會學校」，故可推斷至少當時以「蔴」字較普遍。後來地下鐵路開通，採用筆劃較簡的「麻」字為站名，方令「油麻地」逐漸普遍成為慣稱。